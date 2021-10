Horizon Forbidden West e l’esplorazione selvaggia: tantissimi dettagli da Sony

Proprio mentre Microsoft era impegnata a mostrarci da vicino la campagna di Halo Infinite, Sony ha pubblicato su PlayStation Blog un lungo post dedicato ai dettagli del suo attesissimo Horizon: Forbidden West, in uscita su PS4 e su PS5 il prossimo mese di febbraio.

Il post, disponibile integralmente in italiano a questo indirizzo, si concentra soprattutto sull’esplorazione e le caratteristiche dei nuovi equipaggiamenti di Aloy, dotata ad esempio del rampino e del corrispondente della paravela che abbiamo visto anche in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ad approfondire la nostra conoscenza di tutti questi mezzi e di queste meccaniche è stato David McMullen, capo progettista del gioco, che promette grandi novità soprattutto nel level design, molto più verticale che in passato:

Progettando questi nuovi sistemi di esplorazione, l’obiettivo è sempre stato quello di aumentare l’interazione dinamica con il mondo di gioco. Questo si traduce nella possibilità di manipolare o distruggere le ambientazioni con uno strumento come il rampino, o di aprire l’alascudo subito dopo essersi lanciati da un appiglio per sferrare un attacco dall’alto. È entusiasmante vedere le meccaniche classiche e quelle nuove interagire per garantire approcci vari e dinamici in ogni scenario.

La nuova esplorazione per Aloy

Partiamo dal sistema di arrampicata, che ora diviene completamente libera. Non dovrete più limitarvi agli appigli proposti dagli sviluppatori ed evidenziati, come in Horizon: Zero Dawn. Ora, infatti, potrete scalare tutte le superfici rocciose dell’Occidente proibito del gioco.

Come spiegato dall’autore:

Il sistema di arrampicata libera di Horizon Forbidden West è una grande novità di cui siamo estremamente fieri: ci ha permesso di rendere scalabili ampie sezioni di terreno (almeno dove ha senso in chiave visiva e narrativa) in un modo che in Horizon Zero Dawn ci era precluso. Le superfici rocciose in queste aree sono scalabili liberamente senza dover ricorrere ad appigli tribali!

Questa scalata libera si sposa alla possibilità di rendere più fluidi i movimenti di Aloy, con una scavalcata rapida degli oggetti, a patto che siano non troppo alti e ci sia lo spazio per eseguire questo movimento.

L'artwork di Horizon: Forbidden West

Gli sviluppatori, infatti, sottolineano che «questo va a integrare l’arrampicata libera e l’alto numero di punti d’aggancio per il rampino, migliorando enormemente l’esperienza dell’esplorazione».

Ad arricchire l’esplorazione troveremo anche il nuovo rampino, che ci permetterà non solo di arrampicarci, ma anche di agganciare oggetti che vogliamo tirare verso Aloy.

Il team di sviluppo ha spiegato che questo rampino sarà soprattutto «utile per spostarsi dinamicamente nello scenario di gioco, sia in orizzontale che in verticale, e all’occorrenza per sfuggire ai pericoli. Durante un volteggio, il giocatore può lanciarsi per afferrare una sporgenza più alta, scoccare una freccia, planare, attaccare dall’alto o sparare il rampino verso un altro punto d’aggancio».

Non è finita qui, però:

La seconda funzione consente di usare il rampino come una sorta di argano per manipolare, spostare e distruggere gli elementi dello scenario. Per esempio possiamo tirare giù da una sporgenza una cassa nascosta, oppure agganciare una grata e staccarla per creare un nuovo passaggio.

Horizon: Forbidden West sarà molto più verticale

Per quanto riguarda la paravela – pardon, l’alascudo – gli sviluppatori anticipano:

L’alascudo è amatissimo dal nostro team. È di sicuro il modo più divertente per tornare a valle dopo un’epica scalata, e anche il più pittoresco! Questo strumento è essenziale in ambientazioni dalla spiccata verticalità, anche per evitare la noia di dover ripercorrere a ritroso la stessa via usata per salire.

Tra le altre novità, il gioco avrà anche un banco da lavoro, che utilizzerete per potenziare e rinforzare armi e abiti: questo vi consentirà di ottenere specialità, slot per le mod e abilità, oltre a varie personalizzazioni legate alle abilità.

Cambia, infatti, anche il sistema delle abilità:

Questo principio è valido anche nel seguito, ma abbiamo riprogettato da zero lo schema delle abilità aggiungendo opzioni e ramificazioni. In più, le abilità nello schema sono in sinergia con quelle già presenti sugli abiti o devono essere sbloccate tramite queste.

L’esperienza su PS5

Arrivano dettagli anche per le ottimizzazioni e le peculiarità del gioco su PlayStation 5, considerando che il gioco sfrutterà appieno il Dualsense, anche per trasmettere le sensazioni date dal contatto con la vegetazione.

Nelle parole di Guerrilla Games:

Sentiamo per esempio il raschiare di una cassa mentre la spingiamo, oppure la corda del rampino che si srotola rapidamente… con il grilletto adattivo che simula fedelmente il livello di tensione! Abbiamo anche aggiunto delle sensazioni tattili che aumentano sia il valore del gameplay, sia il coinvolgimento nel mondo di Aloy. Possono essere appena percettibili, come l’impressione di sentire il fruscio dell’erba quando ci nascondiamo nella vegetazione, oppure lo schiocco del grilletto adattivo quando l’arco raggiunge la sua massima tensione. Perfino l’assenza di tensione adattiva ha la funzione di comunicare la mancanza di munizioni.

L’appuntamento con Horizon: Forbidden West era inizialmente previsto per quest’anno, ma è slittato al prossimo anno – con il gioco che, dopo diverse controversie con la community, avrà l’upgrade gratuito da PlayStation 4 a PlayStation 5.