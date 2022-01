Horizon Forbidden West, le nuove immagini fanno sognare la next-gen

Manca veramente poco ad Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy che promette di essere a dir poco epica.

Il 18 febbraio prossimo il titolo sarà disponibile per entrambe le ultime generazioni di console PlayStation, e sarà una delle prime, grandi uscite di questo 2022.

Il quale si è aperto con una notizia bomba, che ha scosso il mondo dei videogiochi, legata a Microsoft ed Activision Blizzard.

Manca poco, quindi, per un titolo che sarà senz’altro uno dei primi a mostrarci i primi spiragli di next-gen, ovviamente su PlayStation 5, dove sembra a dir poco meraviglioso.

Per allietare l’attesa, Guerrilla ci mostra in azione di nuovo Horizon Forbidden West, catturato direttamente dalla versione PlayStation 5, con un trailer della storia che lascia a bocca aperta.

Aloy non ha idea delle minacce che la attendono nel nuovo capitolo della sua storia: una piaga catastrofica, Regalla e i suoi ribelli, Sylens e le sue macchinazion, e altre ancora da rivelare, a quanto pare.

Però Aloy non dovrà affrontare da sola tutti questi pericoli dell’Ovest Proibito. Al suo fianco avrà amici fidati come Varl ed Erend, a cui si aggiungeranno nuovi alleati come Zo, Alva e Kotallo.

Personaggi che Sony ha presentato poco fa attraverso il blog ufficiale PlayStation, con delle immagini che fanno sognare la next-gen:

Non vediamo l’ora di saperne di più, per un immaginario che Guerrilla sta costruendo con grande cura, e che dal 18 febbraio sarà finalmente pronto per essere vissuto su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Se pensate di giocare su PS5, beh, vi consigliamo di fare il pre-load, perché Horizon Forbidden West è un gioco che promette di essere epico non solo nell’avventura, ma anche nelle dimensioni.

Un’avventura che, da quanto sappiamo, metterà alla prova anche i giocatori più smaliziati. Le creature subacque, ad esempio, saranno il vostro incubo peggiore.

Ma anche su PlayStation 4 il gioco ha stile da vendere: di recente Guerrilla Games ha mostrato degli screenshot sorprendentemente evocativi.