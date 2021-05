Horizon Forbidden West, svelato il gameplay: tutti i dettagli

Sony e Guerrilla Games hanno svelato il gameplay di Horizon Forbidden West, all’interno di un corposo State of Play.

L’evento è stato organizzato per mostrare, per la prima volta, il gameplay del seguito di Horizon Zero Dawn.

Com’è noto, il gioco – un action RPG open world dai creatori di Killzone – sarà disponibile sia su PS4 che su PS5 in simultanea.

Il titolo è stato uno dei primi prodotti PlayStation ad avere una protagonista, aspetto che ha contribuito ad avvicinare l’audience femminile alle ultime due console della casa giapponese.

Oggi, allo State of Play andato in onda alle ore 23:00, Guerrilla Games ha esibito tanto gameplay dedicato ad Horizon Forbidden West.

Il reveal è arrivato alla fine di un lungo countdown, che ha riservato delle piacevoli sorprese, tra cui un assaggio delle ambientazioni del sequel.

La presentazione dello State of Play ha incluso un mix di cinematiche e gioco in tempo reale, il tutto fatto girare su una PS5.

Rispetto al primo capitolo, abbiamo visto una Aloy più matura e una vegetazione ancora più lussureggiante, con vasti corsi d’acqua, rovine e strani edifici verticali.

È tornato l’elemento stealth, con la protagonista in grado di nascondersi nell’erba alta, anche se nel gameplay il tentativo non è andato a buon fine.

Il personaggio ha dovuto comunque confrontarsi con veloci macchine che l’hanno inseguita a lungo, mentre ha provato a dileguarsi tra gli ambienti in verticale.

Tra i nuovi strumenti troviamo il Focus ampliato, che ora può evidenziare punti su cui arrampicarsi, e la maschera da sub.

La fuga è poi proseguita in uno specchio d’acqua, con Aloy che – novità di Horizon Forbidden West – si è immersa facendo bene attenzione alle creature con la stessa capacità di respirare sott’acqua.

Da lì, una scena d’intermezzo che ha anticipato il ritorno di un amato personaggio è partita senza alcuna interruzione dal gioco e, alla sua fine, la protagonista si è messa sulle sue tracce per salvarlo da un gruppo di nemici.

Questi nemici fanno parte di una fazione ribelle di una tribù localizzata a San Francisco, dove Aloy si era recata per recuperare una preziosa tecnologia.

Una volta eliminati più o meno silenziosamente alcuni di loro, il giocatore è stato chiamato a battersi con un mini boss armato di martello infuocato, colpendone punti specifici del corpo con le frecce.

In un passaggio successivo, abbiamo visto Aloy atterrare in planata grazie ad un nuovo dispositivo olografico, osservare il vastissimo orizzonte visivo che dava su un ponte ed eseguire l’override su una macchina per cavalcarla.

La demo si è conclusa con uno scontro tra Aloy e una sorta di Mammut inferocito, creatura di cui avevamo avuto un’anticipazione al reveal originale, su una spiaggia.

La protagonista ha usato un’arma laser per alcuni frangenti ma per gran parte della boss fight ha fatto ricorso alle frecce, individuando i punti deboli dell’avversario.

Queste armi potranno essere potenziate su un tavolo da lavoro, ma Guerrilla Games ha spiegato che ne parlerà più avanti.

Nello scontro, il personaggio si è mosso liberamente sulla spiaggia, saltando a più riprese su rovine diverse – distrutte dal Mammut mano a mano che la seguiva.

Alla fine della demo, Aloy ha parlato con il personaggio di ritorno da Zero Dawn e analizzato un manufatto consegnatogli da lui con il focus. All’orizzonte, si è stagliata una temibile tempesta.

A margine dello showcase, non si è discusso di una data né di una finestra di lancio, sebbene questa sia stata ancorata di recente al 2021.

La data (e la sua assenza all’esibizione del gameplay) è destinata a far discutere: si era detto che avrebbe avuto un impatto su quella di God of War Ragnarok, in procinto di venire rinviato.

Per prepararsi all’uscita, era stato interrotto il supporto a Horizon Zero Dawn su PC soltanto pochi mesi fa.