Horizon Forbidden West, data d’uscita: un update da Guerrilla

Guerrilla Games ha fornito un aggiornamento a proposito della data d’uscita di Horizon Forbidden West.

Il seguito di Horizon Zero Dawn ha ricevuto una corposa esibizione del gameplay stasera, ma è mancata proprio la data di lancio.

Su PlayStation Blog e sui social, la software house olandese non si è limitata a discutere del tanto gameplay mostrato, ma ha anche affrontato lo spinosissimo tema.

Un tema che si fa ancora più complicato se pensiamo che il titolo è stato appena confermato per il 2021 dai vertici della compagnia.

Thanks for watching our #HorizonForbiddenWest gameplay reveal! We don't have an exact release date just yet, but development is on track and we will have an update for you very soon – thank you as always for your ongoing support!

— Guerrilla (@Guerrilla) May 27, 2021