12 giochi più attesi da tenere d’occhio nel 2022

Se il 2021 è stato un anno particolarmente irregolare, perché ha continuato ad alternare momenti di piena e di attese ad altri di grande transizione, il 2022 potrebbe essere anche troppo fitto. Consultando il calendario delle prossime uscite, infatti, i nomi in ballo sono tantissimi – e il mese di febbraio potrebbe non essere l’unico a ritrovarsi strapieno di appuntamenti da cerchiare in rosso sul calendario.

Abbiamo deciso, allora, di provare ad elencare 12 tra i videogiochi attesi per il 2022 che aspettiamo particolarmente e che vogliamo tenere d’occhio. Si tratta di una selezione influenzata anche dalle preferenze personali, dal momento che per includere tutti i titoli di interesse a livello universale più che un singolo articolo sarebbe servita un’enciclopedia.

In un anno in cui tra i nomi che non troverete in questa lista ci sono anche cose come God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7, Dying Light 2, Hogwarts Legacy, Suicide Squad, Forspoken, Ghostwire Tokyo, Final Fantasy Origin, Rainbow Six Extraction, Leggende Pokémon Arceus e Avatar: Frontiers of Pandora, giusto per citarne alcuni, vediamo allora alcuni dei titoli che animeranno i prossimi dodici mesi – spaziando un po’ tra i diversi ambienti dell’industria.

12 giochi da tenere d’occhio nel 2022

Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Con un peso enorme sulle spalle: essere erede di un Capolavoro

Genere : avventura

: avventura Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : Nintendo

: Nintendo Publisher : Nintendo

: Nintendo Piattaforme: Nintendo Switch

Ti chiameranno sempre “figlio d’arte”, quando sei figlio di chi di solito sforna capolavori. Immaginate essere figlio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il sequel misterioso dell’opera magna di Nintendo Switch ha sulle sue spalle lo straordinario peso di dover essere all’altezza del suo predecessore, ma anche di mutarne la formula, senza snaturarla.

Lo splendido open world di casa Nintendo, in questa nuova iterazione dal titolo ancora misterioso, sembra strizzare l’occhio anche al redivivo Skyward Sword, con un’esplorazione che passerà anche per i cieli, e i fan si stanno già sbizzarrendo con teorie su Link, Ganon e quello che possiamo aspettarci da Hyrule.

Quando sarà svelata la sua data d’uscita, a titolo personale penso che sarà il momento a cui guarderò con maggiore interesse in tutto il 2022: Breath of the Wild è una di quelle esperienze capaci di rispolverare la pura e semplice meraviglia del giocare per perdersi in un mondo-altro, e se il suo erede riuscirà a restituire quelle sensazioni, Nintendo Switch avrà un’altra killer application da ricordare.

Horizon: Forbidden West

Una nuova avventura per Aloy

Genere : action adventure, gioco di ruolo

: action adventure, gioco di ruolo Uscita: 18 febbraio 2022

18 febbraio 2022 Sviluppatore : Guerrilla Games

: Guerrilla Games Publisher : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Piattaforme: PS4, PS5

Avrei potuto mettere tanti nomi provenienti dal mondo PlayStation Studios, per il 2022, ma ho deciso di optare per quello che mi è più caro, inserendo nella mia lista (ma sentitevi liberi di proporre la vostra, nei commenti) Horizon: Forbidden West. Ho un rapporto controverso con gli open world particolarmente ampi e vi raccontai qualche mese fa della mia riscoperta tardiva di Horizon: Zero Dawn in piena pandemia.

Il fascino del mondo decadente e tribale tessuto da Guerrilla Games mi ha stregata e la ricchezza dell’open world giocabile, unita a un contesto in cui scopriamo il futuro devastante a cui è andata incontro l’umanità, ha fatto in modo che mi trattenessi molto a lungo nei panni di Aloy.

Ora la donna che è divenuta una nuova icona del mondo PlayStation è pronta per partire per il selvaggio Ovest, e gli sviluppatori hanno promesso tante affascinanti novità – dall’esplorazione subacquea al rampino, passando per un albero di abilità estremamente esteso. Maturerà anche l’intreccio di per sé, che nel gioco originale non reggeva il confronto con la splendida e dettagliatissima lore? Sono impaziente di scoprirlo.

Elden Ring

Aprirsi senza snaturarsi?

Genere : action, gioco di ruolo

: action, gioco di ruolo Uscita: 25 febbraio 2022

25 febbraio 2022 Sviluppatore : From Software

: From Software Publisher : Bandai Namco

: Bandai Namco Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Quando ti chiami Hidetaka Miyazaki e guidi FromSoftware, basta solo che tu ti muova leggermente per fare rumore e avere le attenzioni degli appassionati. A FromSoftware la cosa non è bastata e, per rendere ancora più noto il suo nome, ha coinvolto nel suo Elden Ring la penna di George R. R. Martin (Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui Il Trono di Spade).

Il celebre scrittore ha aiutato il team giapponese a creare il mondo di gioco nel quale vagheremo in Elden Ring, che mantiene intatte tutte le caratteristiche di giochi come Dark Souls e Bloodborne, provando ad aprirsi: aprirsi nell’esplorazione, perché avrà dinamiche da open world. Aprirsi a giocatori diversi, perché avrà una libertà di approccio inedita. Aprirsi ancora di più nella costruzione del proprio personaggio. E aprirsi tantissimo alla verticalità.

La prima prova del nostro Domenico Musicò è riuscita ad affascinare perfino me – e sapete che i Souls non sono esattamente il mio pane quotidiano, non essendo un tipo di giocatrice costruita sulla volontà di essere sfidata da un videogioco – e la direzione artistica che unisce momenti di grande fascino all’anima dark fantasy miyazakiana ha fatto il resto. Da tenere d’occhio, ma non lo scopriamo certo oggi.

Somerville

Una famiglia da salvare

Genere : avventura

: avventura Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : Jumpship

: Jumpship Publisher : Jumpship

: Jumpship Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series, Xbox Game Pass

Andiamo su qualche nome un po’ meno ovvio, come quello di Somerville. Ho sotto i riflettori dal momento dell’annuncio questa intrigante avventura, firmata dal co-fondatore di Playdead (Limbo e Inside, per capirci). Strutturato come un’avventura che vi metterà soprattutto di fronte a delle sfide platform, il gioco ha un grande fascino per il suo contesto.

Ci ritroveremo infatti a controllare un papà, una mamma, loro figlio e il loro cane, mentre cercano di farsi strada su una Terra che si è risvegliata dopo un terrificante evento post-apocalittico. Un po’ stealth, un po’ puzzle, un po’ platform, Somerville vuole giocare la carta del coinvolgimento per immagini e interazioni e sono estremamente curiosa di scoprire come lo farà.

Starfield

Dopo Fallout e The Elder Scrolls

Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Uscita: 11 novembre 2022

11 novembre 2022 Sviluppatore : Bethesda Game Studios

: Bethesda Game Studios Publisher : Bethesda Softworks, Microsoft

: Bethesda Softworks, Microsoft Piattaforme: PC, Xbox Series, Xbox Game Pass

Sei Bethesda Game Studios e sei famosa in tutto il mondo per i tuoi The Elder Scrolls e Fallout. Metti in pausa tutti i tuoi sequel, come TES VI che da anni aleggia tra i non-detti senza muoversi, perché vuoi sviluppare Starfield. È una mossa già di per sé interessante: puoi contare su proprietà intellettuali che si vendono da sole, ma scommetti su te stesso per creare qualcosa di inedito, che lasci il fantasy e il post-nucleare per spostarsi nello spazio.

E qua il fascino è indiscusso: l’idea di scoprire pianeti, di costruire il proprio personaggio, di perdersi in alcune ambientazioni che ci sono state anticipate dai concept art, di andare a svelare tutto il contesto narrativo e le interazioni che il team sta costruendo – tutto è intrigante, a dir poco.

E a rendere la cosa ancora più interessante sarà il fatto che facciamo riferimento al primo grande gioco pubblicato da Bethesda dopo il passaggio sotto Xbox Game Studios: parliamo di quello che potrebbe essere un appuntamento con la Storia, che ha sulle spalle il peso degli altri grandi nomi partoriti dal suo team di sviluppo.

Triangle Strategy

Un po’ Octopath Traveler, un po’ Fire Emblem

Genere : gioco di ruolo tattico

: gioco di ruolo tattico Uscita: 4 marzo 2022

4 marzo 2022 Sviluppatore : Square Enix

: Square Enix Publisher : Square Enix

: Square Enix Piattaforme: Nintendo Switch

Ho amato Octopath Traveler come poche altre cose, di recente. Il gioco di ruolo in HD-2D, come l’ha definito Square Enix, lascia ora spazio a Triangle Strategy, del quale potemmo provare una demo un po’ di tempo fa. Parliamo di un gioco di ruolo tattico, sulla scia di Fire Emblem e di Final Fantasy Tactics, con un ricchissimo contesto fantapolitico e un intelligente sistema di gameplay che vi chiede di soppesare ogni decisione sul campo di battaglia, gestito come da tradizione come uno scacchiere.

Triangle Strategy è pieno di idee affascinanti e se dovesse riuscire a portarle tutte in porto – magari anche con una colonna sonora magistrale come quella del suo predecessore – potrebbe essere una delle uscite più importanti dell’anno su Nintendo Switch.

Weird West

Dal papà di Dishonored e Prey

Genere : action, gioco di ruolo

: action, gioco di ruolo Uscita: 31 marzo 2022

31 marzo 2022 Sviluppatore : WolfEye Studios

: WolfEye Studios Publisher : Devolver Digital

: Devolver Digital Piattaforme: PC, PS4, Xbox One

Questo è probabilmente uno dei nomi che potrebbero sorprendere i nostri lettori meno assidui e meno attenti, che potrebbero essere arrivati qui non avendo mai sentito parlare di Weird West. Quando, però, nel 2020 ebbi la possibilità di intervistare Raphael Colantonio, rimasi colpita dal vulcano di idee che percepii arrivare dal fondatore di Arkane Studios – il team di Dishonored e Prey – a proposito del suo nuovo progetto.

Colantonio è sempre stato avvezzo a idee particolarmente originali e di rottura, e ama il gameplay e la narrativa emergenti all’interno di un videogioco, che possano creare un “immersive sim”. Weird West non farà eccezione e, rifacendosi al nome del genere cinematografico, vi metterà nei panni di cacciatori di taglie la cui vita sarà (letteralmente, data la morte permanente) nelle vostre mani.

Ogni vostra azione sarà definitiva e impossibile da modificare, non ci saranno checkpoint da ricaricare se il vostro team verrà decimato, e dovrete soppesare ogni azione mentre vi muoverete in un West tanto strambo quanto spietato.

Bayonetta 3

Un ritorno in pompa magna per Platinum?

Genere : action

: action Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : PlatinumGames

: PlatinumGames Publisher : Nintendo

: Nintendo Piattaforme: Nintendo Switch

C’è un motivo preciso per cui ho i fari puntati su Bayonetta 3, ancora più che per il fatto che – beh, sapete com’è, è il ritorno di un’icona del mondo dei videogiochi e di una badass con cui è difficile competere. Quel motivo è PlatinumGames. Di recente il team giapponese, celebre per i suoi straordinari lavori sui titoli action, ha un po’ modificato il suo modus operandi, aprendosi a numerosi progetti contemporanei – senza però riuscire a convincere pienamente con nessuno.

Il nostro primo impatto con il ribaltato Babylon’s Fall (anche lui in arrivo quest’anno, a marzo) è stato tutt’altro che convincente e abbiamo bisogno che PlatinumGames dimostri di essere ancora una Signora di livello assoluto, quando si tratta di sviluppare bei videogiochi. Bayonetta 3 è e deve essere l’occasione per farlo, perché non è un nome con cui puoi permetterti di fare passi falsi. Non a questi livelli, non dopo un’attesa del genere.

Stray

Vita da gatti cyberpunk

Genere : avventura

: avventura Uscita: Inizio 2022

Inizio 2022 Sviluppatore : BlueTwelve Studios

: BlueTwelve Studios Publisher : Annapurna Interactive

: Annapurna Interactive Piattaforme: PC, PS4, PS5

Sono una persona semplice: se c’è un gatto, mi interessa. Sarebbe però limitante ridurre a questo l’affascinante Stray, l’avventura che vi metterà proprio nei panni di un bel micio che si ritroverà, però, a esplorare un mondo dalla caratterizzazione forte e la direzione artistica di personalità, popolato soprattutto da… robot.

Nel tentativo di tornare dalla sua famiglia, il nostro gatto affronterà percorsi impervi di ogni genere, mentre scoprirà tutte le peculiarità del mondo che lo circonda e dovrà anche vedersela con alcuni robot che tenteranno di attaccarlo. Riusciremo ad aiutare il nostro felino a svelare il mistero che gli sta impedendo di tornare a casa, in un titolo cyberpunk in salsa felina? Dovremmo scoprirlo nei primi mesi di quest’anno.

A Plague Tale: Requiem

Ripartire da Innocence per migliorarlo

Genere : action adventure, stealth

: action adventure, stealth Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : Asobo Studio

: Asobo Studio Publisher : Focus Entertainment

: Focus Entertainment Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series, Xbox Game Pass

Quando A Plague Tale: Innocence fece il suo debutto, a colpire fu soprattutto l’atmosfera del suo contesto storico: gli orrori della peste, dei conflitti infiniti, nella misura di una ragazza e di suo fratellino che tentavano di mettersi in salvo da un mondo troppo più grande, più spietato, più sporco di loro e delle loro anime pie. Il risultato fu quello di un gioco di grande fascino, acerbo però in diverse delle sue dinamiche stealth e che perdeva un po’ per strada la linea guida della narrazione.

A Plague Tale: Requiem, il suo sequel diretto, ha sulle spalle il peso di dover fare di meglio: riprenderà lo stesso contesto storico, riprenderà Hugo e Amicia, riprenderà orde di topi pronte a fare di noi il loro sanguinolento banchetto. Ma lo farà con una Asobo Studio molto più consapevole, molto più sciolta, e per questo molto più capace di valorizzare tutte le buone idee che già in Innocence aveva messo in campo. Potrebbe essere la consacrazione definitiva di un’IP interessante e unica: per questo, è un gioco da tenere fortemente d’occhio nel 2022.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Il ritorno di una grande sorpresa

Genere : strategico a turni

: strategico a turni Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : Ubisoft Milan

: Ubisoft Milan Publisher : Ubisoft

: Ubisoft Piattaforme: Nintendo Switch

Alzi la mano chi avrebbe scommesso che uno strategico a turni che facesse incontrare il mondo di Mario e quello dei Rabbids potesse essere una buona idea. Ecco. Eppure, l’originale Mario + Rabbids: Kingdom Battle si rivelò essere un gioco di straordinaria qualità: ironico, divertente, per tutti ma stratificato, una di quelle esperienze per cui non riesci più a spegnere Nintendo Switch perché non vuoi perderti la prossima gag di Rabbid Peach, mentre ha appena lanciato un razzo in testa a un nemico.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è l’atteso sequel di tutto questo e vede di nuovo Ubisoft Milan al timone di un crossover che non solo è stato apprezzato, ma che ha dimostrato come a volte i limiti siano tutti nell’immaginazione. Un titolo che ha il dovere di essere bello almeno quanto l’originale, e di proporre nuove sfide a chi ha amato perdersi tra le scacchiere strategiche dei mirabolanti mondi dell’originale.

Redfall

Dopo Prey c’è Redfall

Genere : action adventure, FPS

: action adventure, FPS Uscita: Estate 2022

Estate 2022 Sviluppatore : Arkane Austin

: Arkane Austin Publisher : Bethesda Softworks, Microsoft

: Bethesda Softworks, Microsoft Piattaforme: PC, Xbox Series, Xbox Game Pass

Oltre a Raphael Colantonio, l’altro nome chiave di Arkane Studios è quello di Harvey Smith, che ha diretto i due Dishonored a Lione (oggi in mano a Dinga Bakaba, che ha firmato Deathloop), prima di spostarsi nel team Arkane Austin per guidare i lavori su Redfall.

E il gioco, tanto per cambiare, è di quelli da tenere d’occhio: impostato come un’avventura con meccaniche open world e dinamiche da shooter in prima persona, Redfall vi permetterà di divertirvi sia da soli che in compagnia, mentre esplorerete un mondo popolato da terrificanti vampiri sopra le righe, scegliendo chi dei protagonisti interpretare.

Come è lecito aspettarsi da Arkane, dopo successi come anche Prey, l’atmosfera farà tantissimo e il gameplay vi permetterà di ingegnarvi con le peculiarità dei diversi protagonisti, tutti differenziati da abilità uniche e da storie personali differenti.