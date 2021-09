Bayonetta 3 è viva, vegeta e spacca nel gameplay da Nintendo Direct!

È passato così tanto tempo, da quando Bayonetta 3 venne annunciato, che il gioco era diventato una sorta di tormentone – con alcuni che si domandavano perfino se esistesse davvero e addirittura Hideki Kamiya che invitava i fan, tartassato dalle loro domande, a fingere che non fosse mai stato annunciato.

Dopo l’annuncio del 2017 però, l’attesa dei fan sembra essere pronta a essere ripagata molto presto: durante l’odierno Nintendo Direct, infatti, abbiamo visto Bayonetta 3 finalmente in azione, con una lunga gradita di gameplay che ha mostrato la celebre strega più in forma che mai con il suo straordinario talento nello spaccare tutto e tutti.

«Un trailer dedicato al nuovo capitolo di questa serie tutta all’insegna dell’azione ha mostrato per la prima volta il gioco in azione, svelando, oltre a un nuovo look per Bayonetta, meccaniche di gioco inedite, come la possibilità di prendere il controllo dei demoni» sottolinea Nintendo, che ci ha raggiunto con un comunicato ufficiale per presentare il gioco in arrivo su Switch.

L’appuntamento con il gioco, come da leak delle scorse ore, è fissato per un generico 2022 – ma considerando che fino a qualche minuto fa Bayonetta 3 era letteralmente disperso in azione, i fan saranno ben felici di sapere che dovranno aspettare solo fino al prossimo anno.

Come sempre, rimanete sulle pagine di SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo dall’odierno Nintendo Direct, dedicato soprattutto alle uscite che sbarcheranno su Nintendo Switch da qui alla fine dell’anno.