Gli scenari alieni di Starfield saranno spettacolari: le immagini

Sicuramente Starfield è uno dei giochi più attesi del 2022.

Il nuovo progetto di Bethesda arriverà sul mercato a novembre dell’anno appena cominciato, e sarà un’esclusiva Xbox Series X e PC (oltre ad essere presente su Xbox Game Pass a partire dal lancio).

Il gioco, annunciato nel lontano 2018, ci metterà nei panni di un astronauta e sarà ambientato nei meandri dell’universo: lo spazio dunque sarà il suo punto focale.

Pare inoltre che il titolo proporrà alcune delle caratteristiche che hanno reso grande e intramontabile un altro dei giochi più conosciuti di Bethesda, ovvero Skyrim. Starfield infatti accoglierà di buon grado la creatività dei fan e non porrà alcun blocco o freno alle mod, garantendo così un’esperienza altamente personalizzabile.

Il team ha adesso pubblicato delle nuove concept art del gioco, che ci mostrano degli scorci delle suggestive ambientazioni di Starfield.

In particolare qui sotto possiamo vedere una caverna piena di cristalli, e dai riflessi di luce appena visibili nell’immagine possiamo supporre che questa particolare ambientazione possa essere davvero molto suggestiva, in grado di rendere giustizia alla grafica next-gen del titolo di Bethesda.

Poco prima di Natale su Twitter, l’account ufficiale di Starfield ha condiviso un’altra immagine che questa volta ritrae un paesaggio completamente diverso rispetto all’angusta caverna di cristalli di prima, dove i toni freddi sembrano dipingere una vegetazione rigogliosa ma estranea.

During your travels you'll discover many unique environments, some lush and abundant with life. pic.twitter.com/fMpT2vd0Ax

— Starfield (@StarfieldGame) December 20, 2021