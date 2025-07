Nelle scorse ore sono stati resi noti in via ufficiale i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per la prima metà di luglio, ma in contemporanea con l'annuncio sono stati svelati anche le rimozioni previste intorno alla metà del mese.

Come gli utenti abbonati ormai ben sapranno, la maggior parte dei titoli gratuiti subisce infatti continue rotazioni, dato che è soggetta agli accordi stretti tra Microsoft e gli effettivi sviluppatori: nello specifico, dal 15 luglio dovremo dire ufficialmente addio a ben 6 giochi gratis.

Tra questi ci sono anche alcuni titoli decisamente interessanti, ma di seguito trovate la lista completa pubblicata sul blog ufficiale Xbox Wire:

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 15 luglio 2025

Flock

Mafia Definitive Edition

Magical Delicacy

Tchia

The Callisto Protocol

The Case of the Golden Idol

Probabilmente il più interessante della lista è Mafia Definitive Edition, l'ottimo remake del primo capitolo della saga che ci fa scoprire la storia di Tommy d'Angelo, con la sua rispettiva ascesa e caduta.

Molto interessanti anche Tchia, tenerissima avventura open world tropicale in cui esplorare un affascinante arcipelago, ma anche The Callisto Protocol, l'ambizioso "erede" di Dead Space che potrebbe interessare chi ha amato la saga survival horror di casa EA.

Tutti i giochi in questione sono disponibili sia su console che su PC: gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) hanno la possibilità di provarli anche con le loro rispettive versioni in Cloud, senza doverli così scaricare sui propri dispositivi.

Naturalmente vi consiglio di scaricarli e provarli il prima possibile, dato che a partire dalla metà di luglio sarà possibile giocarli solo dopo averli effettivamente acquistati: gli utenti iscritti al servizio in abbonamento possono approfittare di sconti a partire dal 20%, qualora voleste conservarli sul vostro catalogo anche dopo la loro uscita.