Mario + Rabbids: Sparks of Hope: scorribande galattiche improbabili e bellissime

La notizia era nell’aria da diverso tempo: dopo il grande successo di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, che era riuscito a unire squisitamente l’anima del Regno dei Funghi alla follia dei celebri Rabbids di casa Ubisoft, tutti ci siamo domandati quando (e non se) avremmo potuto mettere le mani su un seguito. Se, infatti, in prima battuta parve curioso (a dir poco) un idillio tra i personaggi più iconici del mondo Nintendo e i conigli più folli del mondo dell’animazione, Nintendo Switch alla mano fu, semplicemente, vero amore.

Il gioco originale, arrivato nel 2017 e seguito anche da un DLC a tema Donkey Kong, si era fatto apprezzare per la sua capacità di unire una componente strategica di straordinaria intelligenza a una personalità scanzonata e accessibile a tutti. Dietro una parvenza magnetica da cartone animato in tre dimensioni, insomma, si nascondeva un gioco stratificato e costruito in maniera tale da sfiorare la perfezione.

Un insieme di idee e di incontri improbabili diventati invece irrinunciabili, che è pronto a tornare con Mario + Rabbids: Sparks of Hope, svelato proprio oggi durante Ubisoft Forward, che preannuncia l’umorismo immancabile della saga e porta il focus su quelle che sembrano epiche battaglie galattiche contro il cattivissimo Cursa – entità misteriosa che vuole rovinare i pacifici equilibri raggiunti.

I mondi di Mario e Rabbids

Il primo impatto con il ritorno di Mario + Rabbids mostra grande coerenza con il gioco precedente: tornano i grandi protagonisti del vecchio episodio — compreso il tormentone di Rabbid Peach, diventata la vera icona del gioco – accompagnati da alcune novità assolute, come Rosalinda versione Rabbid.

Questa volta, il gioco si sposterà dai pericoli (costanti, visto quante ne succedono) del Regno dei Funghi per consentirvi di esplorare una vera e propria galassia di pianeti, dove si svolgeranno le nuove missioni.

Da quanto mostrato ora come ora (un trailer e un video pre-alpha), vediamo che il gioco permetterà ancora una volta di gestirsi tra fasi di esplorazione, tra un livello e l’altro, e le battaglie vere e proprie. Nel primo caso, notiamo che le meccaniche di scorrazzata (che erano un po’ un punto debole dell’episodio precedente) dovrebbero essere più libere e arricchite, mentre a guidare i nostri eroi sarà Beep-0.

Abbiamo visto scenari di una cittadina che sembra quasi richiamare scorci dalla Grecia e soprattutto di Santorini (non fosse per le uove giganti sugli alberi-nido), una bella spiaggia e anche alcune passeggiate in interni: sembrerebbe che a fare scuola sia stato nientemeno che Super Mario Galaxy, considerando l’esplorazione e l’eterogeneità di scenari a cui sembra che i nostri eroi siano destinati a lasciarsi andare.

Nel caso delle battaglie, invece, ci sarà una grande novità che dà titolo al gioco: gli Spark.

Un pacifico villaggio con... uova giganti!

L’aiuto degli Spark

Ubisoft ha spiegato che potremo ancora una volta decidere liberamente come comporre il nostro schieramento in battaglia, con un party che sarà costituito da tre elementi rispetto ai nove totali che avremo a disposizione tra cui scegliere.

Si tratta di un numero maggiore rispetto agli otto del gioco originale (Mario, Luigi, Peach, Yoshi e le controparti Rabbid), con quindi anche un nuovo arrivo.

Ad affiancare il party, come anticipavamo, saranno gli Spark: questi esseri, che ci ricordano un po’ anche quelli che abbiamo visto mostrati di recente in Kena: Bridge of Spirits e soprattutto gli Sfavillotti del già citato Galaxy, forniranno dei poteri aggiuntivi per i nostri personaggi, che come nel gioco precedente si distingueranno a loro volta per abilità uniche, armi specifiche, potenza individuale e anche portata di movimento e attacchi.

Come nel gioco originale, quindi, sarà importante ragionare in modo strategico, anziché tentare di andare avanti, di turno in turno sullo scacchiere della mappa, a testa bassa e pensando che la forza bruta risolva ogni problema.

L'esplorazione sembra essere meno lineare

Potrete, allora, di nuovo sfruttare la prossimità dei vostri personaggi compiendo dei salti per arrivare più in alto, lanciarvi sulla distanza e sfruttare delle coperture per ridurre, al turno dei nemici, i possibili danni che finirete per subire.

Ci saranno, come nel primo Mario + Rabbids, nemici più deboli a determinate tipologie di attacco, più rapidi o più lenti a coprire le distanze che ve ne separano, mentre rimane da capire quanto significative potranno essere le variazioni che a questo saranno sommate dagli Spark.

Torneranno anche le boss fight, come nel gioco precedente, con Ubisoft che promette scontri con personaggi molto noti: che ci sia spazio per volti noti direttamente dalla serie Mario?

Nel nuovo Mario + Rabbids esploreremo diversi pianeti

Peccato, per ora, non poter sapere di più sull’unicità degli Spark, con l’autore Davide Soliani che ha dichiarato durante Forward di voler tenere «qualche sorpresa» per il futuro. Tuttavia, sappiamo fin da ora che nei viaggi galattici potremo trovare e salvare nuovi Spark per farli unire alla nostra schiera, contando poi sulle loro abilità speciali.

L’uscita del nuovo Mario + Rabbids

Al momento non abbiamo ancora una data d’uscita: Sparks of Hope arriverà nel corso del 2022 su Nintendo Switch e attendiamo che venga calendarizzato per fornirvi una finestra di release più specifica.