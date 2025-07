La News in un minuto

Disney Plus ha annunciato le novità di luglio 2025, con un ricco calendario che include le nuove stagioni di American Dad (stagione 19) e Bob's Burger (stagione 14), oltre al film italiano Prophecy tratto dal manga. Tra i contenuti più interessanti spiccano il documentario Jaws @ 50 che celebra i 50 anni del capolavoro di Spielberg con interviste inedite, e la serie d'avventura Washington Black che segue un artista e scienziato in un viaggio epico attraverso continenti diversi. Il catalogo si arricchisce anche con documentari naturalistici, film della saga Transformers e contenuti per famiglie come I Greens in città.