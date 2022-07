Sonic Frontiers, l’open world di SEGA potrebbe aver già svelato la data di lancio

Sonic Frontiers potrebbe essere entrato nelle fasi finali di produzione: un aggiornamento alla pagina Steam del nuovo open world di casa SEGA avrebbe infatti già svelato la potenziale data di lancio.

Il nuovo titolo in 3D dedicato al porcospino più veloce al mondo, che si distaccherà dunque dai recenti Origins e Mania (che potete acquistare a meno di 20 euro su Amazon), non ha infatti ufficialmente una data di lancio più precisa, avendo fissato per il momento esclusivamente la fine del 2022 come data.

Il publisher aveva garantito che il titolo sarebbe uscito quest’anno, nonostante molti fan avessero addirittura chiesto il rinvio per rifinire meglio le meccaniche: sembra proprio che, stando alle ultime indiscrezioni, la promessa potrebbe essere mantenuta per davvero.

Come riportato da Game Rant, la celebre piattaforma SteamDB ha infatti segnalato un cambio per la data di lancio prevista per Sonic Frontiers, segnalando l’8 novembre 2022 come ipotetico day one, ovvero un giorno prima del day one di God of War Ragnarok.

Inizialmente era stato infatti segnato l’1 settembre come data provvisoria: il fatto che il nuovo aggiornamento abbia dunque portato un cambiamento così significativo potrebbe essere un forte indizio per un annuncio imminente.

SteamDB ha inoltre segnalato alcune novità apportate ai file di gioco, che adesso avrebbero integrato anche obiettivi e il pieno supporto a controller e cloud, oltre a confermare che anche Sonic Frontiers utilizzerà il controverso DRM Denuvo su PC.

Worth reiterating that aforementioned date is provisional, and #SonicFrontiers' release date is still officially set for holiday 2022. #SonicNews — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) July 19, 2022

Vale comunque la pena di ricordare che l’8 novembre 2022 viene ancora segnalato come data provvisoria: SEGA e Sonic Team hanno infatti ancora segnato ufficialmente «Holiday 2022» come finestra di lancio.

Di conseguenza, vi invitiamo come di consueto a prendere tali indiscrezioni con le dovute precauzioni: non sappiamo infatti se i piani per il lancio potranno cambiare o se saranno implementate ulteriori novità. In ogni caso, vi terremo prontamente aggiornati qualora dovesse arrivare una conferma ufficiale.

Sebbene il gameplay svelato fino a questo momento abbia lasciato scettici molti fan, SEGA promette che c’è una novità in particolare che dovrebbe essere molto interessante: il publisher promette infatti una trama epica per Sonic Frontiers.