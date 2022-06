I fan di Sonic Frontiers a SEGA dopo aver visto il gameplay: «rinviate il gioco»

Quando assistiamo all’annuncio di un videogioco e alla sua presentazione, di solito nei fan più accaniti scatta subito la febbre da «ma quando esce?». È il motivo per cui, quando magari un titolo viene rinviato perché ha bisogno di più tempo, assistiamo a ondate di delusione e in alcuni casi purtroppo abbiamo visto anche reazioni del tutto inaccettabili.

Con il tempo, i giocatori stanno però imparando ad alzare le spalle davanti ai rinvii, entrando nella mentalità per cui più tempo potrebbe significare qualità più alta fin dal momento del lancio. Ecco: i fan in attesa di Sonic Frontiers sembrerebbero aver completato questo percorso, considerando che non solo non sono tra quelli che farebbero crociate contro un rinvio, ma… sono loro stessi che stanno chiedendo a SEGA di rimandare il gioco.

Il curioso fenomeno, osservato anche da VGC, ha fatto seguito alla pubblicazione del primo video gameplay per la prossima avventura di Sonic, attesa per la fine di quest’anno. Evidentemente, non tutti sono rimasti convinti dalle meccaniche e dal level design di Frontiers, al punto che su Twitter è andato in trend il tema #DelaySonicFrontiers, dove si chiedeva appunto di prendere in considerazione l’idea di rinviare il gioco per migliorarlo.

Sonic Frontiers uscirà a fine anno

Effettivamente, proprio VGC faceva notare che la premiere di gameplay – pubblicata in esclusiva dal sito USA IGN – conta su 72mila like e su ben 50mila dislike, mentre il video dedicato al combattimento ha dalla sua 35mila like e 19mila dislike. I numeri, insomma, evidenziano una community piuttosto spaccata. E, nel caso di Sonic, è una community che ha un precedente.

Ricorderete, infatti, l’indimenticabile (nel senso letterale del termine) design immaginato inizialmente per Sonic nel film. Proprio la reazione dei fan spinse gli autori a rivalutare il lavoro fatto e a modificare l’aspetto del porcospino blu prima dell’uscita nelle sale.

Fans want to enjoy an increase in polished game offerings, like you enjoyed increased business offers and sales. It was a FAN that lead the movie redesign that helped you achieve that success. It's time to raise OUR bar. Not SEGA's.#DelaySonicFrontiers #SonicFrontiers pic.twitter.com/w40Fze1gNQ — Evan (@Mardiculous) June 4, 2022

#DelaySonicFrontiers

I'm actually proud of the Sonic fandom for finally deciding that they deserve better than what they've been getting for over a decade. Maybe stop being so whiny about it but you've got the spirit! — Jack! (@TheJCGreen) June 4, 2022

Secondo la community, quindi, anche questa volta si potrebbe prendere in considerazione il feedback per migliorare le cose prima della release. Per alcuni, la soluzione sarebbe rinviare il gioco e pubblicare una demo gratis per raccogliere commenti dai giocatori sugli aspetti da migliorare.

Si tratta sicuramente di una visione che trasuda grande amore per Sonic (avete già giocato Colours, che trovate su Amazon?), anche se non tantissimo per chi ci sta lavorando – che già da sé dovrebbe provvedere, come è normale che sia, al QA che non coinvolga giocatori usati come tester, e che ha tutto il diritto di portare avanti le sue idee e visioni creative, prima che vengano emesse delle sentenze definitive.

Sta di fatto, comunque la si pensi, che i fan in attesa di Sonic Frontiers non sono rimasti tutti colpiti positivamente da quello che si è visto fino ad ora. Vedremo come andrà da qui all’uscita del gioco, atteso su tutte le console per fine 2022. A meno di rinvii, è proprio il caso di dirlo.