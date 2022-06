The Last of Us Remake è realtà: ecco il video con la data di uscita

Sony sembra essersi lasciata sfuggire un video, con conseguente informazioni, di The Last of Us Remake, di cui da tempo si vociferava.

Il progetto di cui si è parlato moltissimo riguarda, ovviamente, il rifacimento del primo capitolo della storica saga di Naughty Dog (che trovate su Amazon).

Dalle ultime informazioni al riguardo qualcuno aveva scovato anche una presunta data di uscita del gioco, con anche una piattaforma a sorpresa.

Mentre il sempre ben informato Jeff Grubb aveva sostenuto che The Last of Us Remake sarebbe potuta essere una delle poche gioie del 2022.

E il giornalista non sbagliava perché, tra un leak e una non ben chiara comunicazione da parte di Sony, The Last of Us Remake è stato “ufficialmente confermato”.

Usiamo le virgolette perché c’è già tutto dal sito ufficiale: copertina, immagini, data di uscita e anche il nuovo nome.

Sì, perché con un colpo di scena difficile da aspettarsi, il titolo ora viene definito The Last of Us Part I, e sarà disponibile su PS5 dal 2 settembre 2022.

E non solo perché, come vedete nel trailer qui sotto, il titolo sarà disponibile anche su PC in futuro, con una versione dedicata in sviluppo:

The Last of Us Part I includerà anche il DLC Left Behind e, come potete vedere dal trailer qui sopra, il lavoro di rifacimento è francamente notevole.

Considerata anche la volontà del titolo del gioco di collegarsi al secondo episodio, Ellie e Joel sono stati resi più coerenti a livello estetico alle controparti di The Last of Us Part II.

Oltre ad un rifacimento grafico, sembra che Sony abbia lavorato ulteriormente al titolo, stando a quanto riportato nella pagina ufficiale:

«Goditi una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentiti immerso con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati.»

La Summer Game Fest è cominciata decisamente in anticipo con questa rivelazione molto importante, di cui attendiamo solo l’ufficialità da Sony.