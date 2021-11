Forza Horizon 5 in 8K su una RTX 3090 è sconvolgentemente bello

Forza Horizon 5 è arrivato al momento della sua uscita con grandissime aspettative sulle sue spalle. Aspettative che, come vi ha raccontato Domenico Musicò nella nostra video recensione, non ha certo disatteso.

La nuova fatica di Playground Games riparte dagli splendidi risultati ottenuti in Forza Horizon 4 per espandere ulteriormente la formula, confezionando così il miglior Forza Horizon di sempre. Disponibile dal day-one su Xbox Game Pass, il gioco sta già diventando il parco giochi dei divertimenti per chi ha avuto l’accesso anticipato.

A colpire, fin dal primo momento, era stato anche e soprattutto il comparto grafico – che, come sottolineato nella nostra recensione, sa decisamente di next-gen, sia che ci giocate su Xbox Series X, sia che ci giochiate su PC.

A dimostrarlo c’è anche il solito Petri Levälahti, che cattura screenshot a livello professionale per EA DICE, ma che nel tempo libero si sbizzarrisce a farlo nei suoi giochi preferiti.

I suoi scatti dedicati a Forza Horizon 5 hanno dello straordinario e danno l’idea sia del livello di dettaglio grafico del gioco, sia della varietà di scorci che propone il Messico reso realtà da Playground Games.

Few of the shots were captured while running the game in 8K, and even then the frames didn't dip under 35, with Extreme settings enabled.

Which is surprising, since I only have my grandfather's old RTX 3090 to power my PC. pic.twitter.com/WP6LBUkp2C

— Petri Levälahti (@Berduu) November 5, 2021