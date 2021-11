Forza Horizon 5 è il miglior capitolo della serie? | Recensione

Da Forza Horizon 5 critica e pubblico si aspettavano che potesse fare un passo in avanti rispetto al precedente capitolo: compito per nulla semplice, considerati i risultati già raggiunti e l’alto livello di gradimento che quell’episodio ha avuto.

L’approdo nel variopinto Messico e una presentazione incredibile durante la fase promozionale avevano lasciato intendere che le premesse per un altro clamoroso successo potessero esserci tutte, e dopo la nostra recente prova (ecco il nostro resoconto), le ottime impressioni preliminari si sono senz’altro rafforzate.

Dopo ore e ore di competizioni tra meraviglie naturali e antiche città, gare tese fino all’ultima curva, eventi che comprendevano trick e richieste inconsuete, e ricerche di vecchi gioiellini nascosti in qualche sperduta rimessa, possiamo finalmente dire che Forza Horizon 5 è senza dubbio il miglior capitolo della serie. Ma al di là della soverchiante offerta contenutistica, siamo davvero sicuri che non si potesse fare qualcosa in più per togliere dalla testa la sensazione che gran parte di tutto il pacchetto non sappia di già visto?

Forza Horizon 5 – Il Messico come non lo avete mai visto

L’idea senz’altro molto originale degli sviluppatori era quella di voler raccontare il Messico attraverso un gioco di guida, abbinando all’esplorazione a mondo aperto una sorta di storia che potesse fungere anche da guida per le bellezze caratteristiche del luogo. Meno di un mese fa gli sviluppatori ci raccontarono che si trattava di un compito complesso, e oggi, dopo essercene resi pienamente conto, possiamo dire che la campagna riesce in effetti solo ad abbozzare appena quelle specifiche intenzioni.

La struttura della campagna di Forza Horizon 5 prevede un mondo aperto liberamente esplorabile sin dalle prime battute, ossia subito dopo una presentazione che vi vede pilotare in successione vetture di diverse categorie lungo alcuni dei biomi più rappresentativi della nazione. Dal raggiungimento del festival in poi, quel mondo sarà interamente nelle vostre mani, con una pletora di eventi e attività ben diversificate e subito pronte a intrattenervi per un quantitativo di ore francamente difficile da stimare.

Ciascuna gara o competizione presente in Forza Horizon 5 contribuisce poi ad aumentare un punteggio utile a sbloccare degli eventi clou, che rappresentano una tra le più gradite aggiunte della serie. In sostanza, dovrete immaginare di portare a termine (e possibilmente vincere) più competizioni possibili anche per avere un tipo di progressione che sblocca missioni speciali, tutte suddivise per categoria.

... E anche tra vecchie cittadine caratteristiche del posto

Ciascuna di esse vi porterà in giro in luoghi specifici e, una volta soddisfatti i semplici requisiti, verranno sbloccate ulteriori gare. A quel punto avrete davvero l’imbarazzo della scelta, e considerata l’incredibile densità di eventi all’interno di una mappa di gioco dalle dimensioni ragguardevoli, non esiste mai la possibilità che dobbiate guidare a zonzo prima di imbattervi in qualcosa da fare. Tra rally, crossroad, gare su asfalto, sfide clandestine, zone sandbox in cui spendersi in sessioni di ricerca e per far sfoggio della propria tamarraggine, non manca di certo la varietà. Inoltre, grazie a EventLab potrete personalizzare a vostro piacere altre gare, stunt, competizioni e persino modalità.

Nemmeno nelle zone più brulle e disperse c’è il rischio di annoiarsi o vagare a zonzo per lungo tempo: potrete infatti soddisfare altri requisiti speciali che prevedono il raggiungimento di elevate velocità in tratti specifici di strada, compiere spettacolari evoluzioni, lanciarvi in volo da vertiginose alture e tanto altro ancora, senza dimenticare di investire cartelloni sparsi qua e là che fanno aumentare i punti esperienza. I punti in questione si accumulano, assieme a cospicue somme di denaro, avendo la meglio proprio nelle competizioni.

Stagioni ed eventi avversi cambiano il modo in cui vi approccerete a competizioni ed esplorazione.

Gameplay

E proprio a proposito di denaro, preparatevi a spenderne molto per acquistare vetture, case che fungono anche da checkpoint da cui ripartire e per pagare l’obolo richiesto a ogni spostamento rapido.

Ad onor del vero Forza Horizon 5 vi mette a disposizione davvero tante vetture, alle quali vanno aggiunte quelle vinte dopo i giri della ruota della fortuna e quelle scovate nelle zone più disperse, pertanto è facile che destiniate i vostri averi verso elementi più prioritari, prima di comprare un nuovo bolide.

In diverse gare vi ritroverete a sfrecciare in mezzo a una giungla.

Essendo il capitolo con la più grande line-up di sempre per quanto concerne le vetture, che sono oltre cinquecento, vi renderete ben presto conto che meno della metà saranno davvero utili alla causa per vincere senza troppi patemi d’animo. Il resto, ovviamente, finirà per essere una grande fetta della torta adatta più a cultori e collezionisti.

Lo stesso discorso, grossomodo, vale anche per le sfide: molti giocatori tenderanno con ogni probabilità a concentrarsi su quelle che serviranno ad avanzare e a regalare il meglio dell’esperienza garantita da Forza Horizon 5, e al di là dei cosiddetti “completisti”, molti lasceranno da parte le attività decisamente meno significative.

In tal senso, Forza Horizon 5 è un titolo che punta tantissimo sulla quantità, la stessa che abbiamo già visto in buon misura nel precedente capitolo. Chi viene infatti da quell’episodio avrà inevitabilmente un forte senso di déjà vu, soprattutto se prendiamo in esame la portata principale del pacchetto. Va anche detto che è molto difficile inventarsi qualcosa di nuovo, e anzi Forza Horizon 5 riesce parzialmente in questo compito, unendo alla mole di contenuti anche delle attività extra online e altre ancora che risultano a loro modo inedite e del tutto particolari, orientate a farvi rimanere a lungo all’interno del gioco.

Inoltre, esiste la possibilità di sfidare rivali, di cercare delle squadre per portare a termine degli obiettivi oppure di sbizzarrirsi in alcune arene, senza dimenticare le modalità a eliminazione e tutte quelle tipiche da multiplayer.

A spezzare questa pressante sensazione di già visto arrivano anche le missioni avventura, che vi porteranno ad esempio sulle scoscese pendici di un vulcano attivo e in procinto di eruttare, ad attraversare radure e bassi torrenti nel mezzo della giungla, a districarvi tra le strette stradine di festanti villaggi mentre guidate un carro agghindato, e altri eventi che vi lasciamo il piacere di scoprire.

Pad – o volante – alla mano le sensazioni sono assai simili al gioco precedente, con micro migliorie che fanno sentire ulteriormente le differenze tra vetture appartenenti a diverse categorie, cilindrata e assetti. Dalla morbidezza dei dune buggy ai cavalli imbizzarriti di una super sportiva difficile da controllare, c’è in mezzo una vasta gamma di diversificazioni tutte nettamente avvertibili. E questo rimane ancora una volta un aspetto importante e molto gradito per la serie, che è puramente arcade e non va troppo per il sottile.

Comparto artistico e tecnico

A regalare ulteriore varietà e importanti diversificazioni ci sono undici biomi ben distinti e tutti perfettamente integrati all’interno della mappa. Al netto del cambio delle stagioni, che farà mutare naturalmente l’aspetto degli ambienti e impatterà anche sulla guida e sulla modalità di esplorazione, il lavoro di caratterizzazione del Messico è davvero degno di nota. Non solo riesce a scattare magnifiche istantanee del posto grazie ad antichi templi e vecchie città, ma tratteggia in modo credibile delle macro aree che dispongono di una varietà francamente mai vista in un titolo del genere.

Tecnicamente, come già lasciato intuire durante la nostra anteprima, Forza Horizon 5 fa finalmente respirare a pieni polmoni aria di nuova generazione come nessun gioco è stato in grado di fare fino a oggi. Lo abbiamo provato su Xbox Series X e su due PC: il primo, un fisso con Windows 10, montava un i7 744ok, 16 gb di RAM e una RTx 2060 Super; il secondo, un portatile da gaming con Windows 11, montava un i5 10200h, 16 GB di RAM e una RTX 3060.

Abbiamo effettuato le prove in full HD e successivamente in 1440p su un monitor widescreen a 21:9 con fps fino 160. L’esperienza di gioco con quest’ultima configurazione è diventata totalizzante e vi consigliamo assolutamente di provarla, se ne avete la possibilità.

Su console l’ottimizzazione è davvero impressionante, ed è dunque chiaro il motivo per cui meno di un mese fa la prova fosse esclusivamente su Series X ed S. Si può scegliere la modalità qualità, che è quella di default secondo gli sviluppatori, e prestazioni, che a nostro avviso è invece l’unica da prendere davvero in considerazione. Il motivo è presto detto: un gioco del genere, giocato con grafica molto nitida ma con soli 30 fps, rovina letteralmente tutta l’esperienza di gioco.

A impressionare particolarmente è la profondità di campo: ve ne accorgerete in particolar modo quando vi ritroverete su grandi alture mentre a grandi distanze sarete in grado di scorgere con alto livello di dettaglio foreste, vallate punteggiate da abitazioni e antichi ruderi, meravigliosi paesaggi tutti realizzati con dovizia di particolari e un’effettistica sempre assai soddisfacente.

Questo chiaramente non significa che Forza Horizon 5 sia perfetto, e ve ne accorgerete soprattutto osservando alcuni elementi dello scenario in bassa risoluzione o i modelli umani nelle scene di intermezzo, che non reggono minimamente il paragone con le meraviglie mostrate dal gioco.

Al di là di queste doverose precisazioni, e di alcuni ritocchi necessari all’ottimizzazione della versione PC, Forza Horizon 5 è davvero un titolo di altissimo livello. Capace di superare il suo predecessore ma anche di mostrare una leggera flessione in termini di tangibili novità proposte, il nuovo capitolo della serie è il vero ariete di sfondamento di cui Microsoft può disporre per mostrare finalmente i muscoli di una nuova generazione partita a rilento, ma già pronta a mostrare che l’attesa ne è valsa assolutamente la pena.

Versione recensita: Xbox Series X e PC