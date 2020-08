Flight Simulator in mano a un fotografo professionista è la cosa migliore che vedrete oggi

Fin da prima del suo lancio, Microsoft Flight Simulator ha stregato amanti dei simulatori e semplicemente videogiocatori per il suo impressionante fotorealismo: il titolo sviluppato da Asobo Studio si è infatti fatto notare per il fatto di aver ricreato al suo interno in modo più dettagliato possibile ogni angolo del pianeta Terra, con il risultato che affrontare un viaggio da una meta all’altra restituisce sensazioni (e panorami) davvero vicine a quelli del mondo reale.

Cosa succede, allora, se il potenziale estetico di questo gioco finisce nelle mani di un artista come Petri Levälahti, che lavora presso EA DICE proprio con l’incarico di catturare screenshot che vengono poi utilizzati come materiali promozionali per i giochi di Electronic Arts? A rispondere è stato direttamente lui che, dopo aver deliziato il suo pubblico con le foto da The Last of Us – Part II e quelle da Ghost of Tsushima, ha ora messo a confronto il suo occhi con Microsoft Flight Simulator. Il risultato è quello che potete vedere di seguito.

Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/8p75QVLwtM — Petri Levälahti (@Berduu) August 22, 2020

Spazio anche per le foto ad altissima quota, nel bel mezzo delle nuvole:

Microsoft Cloud Stimulator pic.twitter.com/MsnASkWc52 — Petri Levälahti (@Berduu) August 23, 2020

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è ora disponibile su PC, anche attraverso l’abbonamento Xbox Game Pass. Nella nostra video recensione, abbiamo premiato con un’ottima valutazione il lavoro svolto da Microsoft e Asobo Studio, che semplicemente hanno dato vita a un nuovo punto di riferimento per il genere.