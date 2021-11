Forza Horizon 5 è un successo: PlayStation si congratula con Xbox

Fra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile Forza Horizon 5, la bellissima esclusiva Xbox che sarà disponibile fin dal giorno del lancio anche gratis su Xbox Game Pass.

Aveva già dato l’impressione di poter essere un titolo incredibile, ma dopo averlo provato più da vicino è ormai possibile dire che si tratta senza alcun dubbio che Forza Horizon 5 è una delle migliori produzioni in assoluto del 2021.

Abbiamo avuto modo di raccontarvelo dettagliatamente nella nostra recensione, sottolineando che è diventato il miglior capitolo della serie: fare meglio del predecessore non era affatto facile.

Il nuovo racing open world è ambientato in Messico, una location in grado di fornire degli incredibili paesaggi da cartolina da ammirare durante le nostre corse.

Proprio in virtù di questa ambientazione, Phil Spencer ha voluto riprendere una delle recensioni di Forza Horizon 5, sottolineando di essere orgoglioso di avere un gioco in grado di rappresentare le bellissime ambientazioni messicane e che la relativa community è sempre stata fantastica.

Le recensioni estremamente positive non sono passate inosservate nemmeno per PlayStation: Shuhei Yoshida, ex capo dei PlayStation Studios e attualmente responsabile di PlayStation Indies, ha voluto fare i propri personali complimenti a Phil Spencer e al team Xbox per l’ottimo lavoro.

In particolare, Yoshida ha anche sottolineato di non vedere l’ora di visitare il Messico nel videogioco: un messaggio a cui Phil Spencer ha risposto ringraziandolo e augurandogli «buon divertimento».

Thanks Shu, have fun playing. — Phil Spencer (@XboxP3) November 5, 2021

Nonostante l’innegabile rivalità tra PlayStation e Xbox, c’è dunque sempre spazio per il rispetto e l’ammirazione del lavoro altrui, a prescindere da eventuali console war che possono scatenarsi tra gli utenti più appassionati.

La community ha infatti reagito molto bene a questo gesto, con molti fan che sono arrivati perfino ad augurarsi che i due leader riescano a fare una partita insieme su Forza Horizon 5.

Ricordiamo che il titolo sarà ufficialmente disponibile il 9 novembre 2021: gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricarlo gratis fin dal day one.

Anche se non possedete una console next-gen, gli sviluppatori hanno garantito che non è stato commesso l’errore di Cyberpunk 2077: Forza Horizon 5 è a tutti gli effetti un gioco Xbox One.

Se volete iniziare a prepararvi all’imminente lancio, vi ricordiamo che è stata già mostrata nel dettaglio la ricca e impressionante mappa di gioco.

Nel caso preferiate giocare su PC, vi farà piacere sapere che i requisiti minimi sono sorprendenti per i motivi giusti: la maggior parte dei dispositivi riuscirà dunque a farlo girare egregiamente.