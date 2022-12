Film di Metal Gear Solid: trama, cast e tutto quello che sappiamo

Il film di Metal Gear Solid è una delle opere più attese degli ultimi anni e i fan più affezionati non vedono l’ora di vedere i propri eroi dell’infanzia prendere vita sul grande schermo.

Metal Gear Solid è una delle saghe videoludiche più amate della storia del videogioco. Fin dal lontano 1987, quando Hideo Kojima rese disponibile il primissimo capitolo della saga su MSX2, Solid Snake, Big Boss e tanti altri personaggi occupano un posto speciale nel cuore di tantissimi videogiocatori, che negli anni hanno avuto modo di accompagnare i propri eroi nel loro percorso, tra guerre, storie d’amore e tantissime stranezze.

La saga di Kojima è infatti nota per offrire al proprio pubblico momenti estremamente emozionanti e di altissimo livello videoludico e cinematografico, alternati a scene a dir poco incredibili (alcune volutamente grottesche) e difficili da comprendere.

In questi anni, l’entusiasmo del fanbase nei confronti di una possibile trasposizione del primo capitolo si è manifestato più volte, sia con la creazione di splendide fan art e che con la realizzazione di veri e propri lungometraggi, tra cui questo incredibile film di due ore che riassume i momenti più importanti dell’avventura di Solid Snake a Shadow Moses.

Ecco perché, dopo più di trent’anni di guerre, meravigliose stranezze, boss fight e confronti indimenticabili, i fan della saga sono pronti ad accogliere la trasposizione cinematografica della saga a braccia aperte, con la speranza di poter godere di un’opera fedele al lavoro di Hideo Kojima.

Kojima, notoriamente un grande appassionato di cinema, ha sempre donato alle sue opere un tocco cinematografico. Fin fai primi capitoli non sono certo mancati colpi di scena, né una perfetta caratterizzazione dei personaggi, che con gli anni sono cresciuti insieme ai giocatori.

È infatti dal lontano 2006 che si sente parlare di questo fantomatico film di Metal Gear, divenuto finalmente più di un semplice rumor diversi anni dopo, quando la trasposizione cinematografica dell’opera è stata annunciata da Jordan Vogt-Roberts.

Diamo un’occhiata a tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Metal Gear Solid per farci un’idea più o meno dettagliata su quello che dovremo aspettarci, considerando che parliamo di un progetto che continua a comparire, sparire e rifarsi vivo senza soluzione di continuità – mentre il film di Death Stranding, a cui lavorerà anche Kojima stessa, al momento appare decisamente più concreto.

Il film sarà dedicato al primo Metal Gear Solid?

Da chi sarà diretto il film di Metal Gear Solid?

Come confermato a più riprese, sarà Jordan Vogt-Roberts a dirigere il nuovo film di Metal Gear Solid.

Fan sfegatato delle avventure di Solid Snake e amico intimo di Kojima, il giovane regista è persino comparso in Death Stranding, in cui interpretava appunto “il regista”, uno dei tanti prepper che Sam incontra durante il suo viaggio.

Vogt-Roberts si è sempre dichiarato incredibilmente entusiasta di poter dar vita agli eroi della saga, rivelando più volte di voler creare un’opera cinematografica fedele e di alta qualità.

Alcuni appassionati di cinema potrebbero conoscerlo per The Kings of Summer, Kong: Skull Island e per The Walking Dead: World Beyond.

Oltre a essere amico e fan di Kojima, Vogt-Roberts è anche un grande appassionato della saga di Metal Gear. Secondo quanto dichiarato in alcune interviste, l’intento principale del regista sarà quello di mantenere le atmosfere originali del primo gioco, senza trascurare le incredibili stranezze iconiche della saga.

Kojima e Vogt-Roberts in uno scatto condiviso sui social dal game director

Lo stesso Kojima ha dichiarato più volte di non volere nessun altro a dirigere i film basati sui suoi lavori, facendo presagire in questo modo un’opera fedele e all’altezza del gioco.

Per quanto riguarda invece gli sceneggiatori, al momento sappiamo che Derek Connolly sta scrivendo le prime bozze.

Lo sceneggiatore statunitense è conosciuto principalmente per Kong: Skull Island (dello stesso Vogt-Roberts), Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Jurassic World: Il regno distrutto e Detective Pikachu.

Infine, il film sarà prodotto dal produttore cinematografico israeliano naturalizzato statunitense Avi Arad, mentre il dirigente supervisore per Sony Pictures sarà Peter Kang.

Il cast: Oscar Isaac come Solid Snake

Era dal lontano 2018 che Oscar Isaac che si dichiarava molto interessato a interpretare Solid Snake nel chiacchieratissimo film di Metal Gear Solid.

Nell’agosto dello stesso anno era uscita una curiosa fan art di BossLogic, che ritraeva l’attore nei panni dell’eroe della saga.

OK let's get back to serious Bid-NESS and that's rolling with the hype of a #metalgearsolid movie. Wanted to try #oscarisaac he has a dope mean mug so I wanted to see how he looks. #henrycavill since I don't think I did it justice on the first one which was done quick #mgs pic.twitter.com/vzagaoVL9c — BossLogic (@Bosslogic) August 15, 2018

L’anno dopo, lo stesso Vogt-Roberts aveva condiviso la fan art definendo la scelta dell’attore «geniale».

THIS-MUSING-IS-NOT-NEWS-PSA: To everyone asking how I feel about Oscar Isaac saying he wants to be Solid Snake. The full process required to cast an icon hasn’t even started, but.. Ask @Bosslogic where the idea for his brilliant mock up came from. The ball’s in Oscar’s court. pic.twitter.com/DKM1gw0Oc2 — (((Jordan Vogt-Roberts))) (@VogtRoberts) March 4, 2019

Infatti, sarà proprio il protagonista di Moon Knight a interpretare Solid Snake nel nuovo film di Metal Gear Solid.

L’attore si è mostrato più volte entusiasta di vestire finalmente i panni di uno dei suoi eroi dell’infanzia, dichiarandosi un fan sfegatato di Metal Gear Solid fin dall’uscita del primissimo titolo per PS1.

Ciò che ha affascinato particolarmente Isaac è stata la particolarità di un gioco di guerra dichiaratamente contro la guerra, con atmosfere opprimenti, personaggi indimenticabili e momenti di vero terrore.

Nel 2020, alle insistenti domande di fan e appassionati riguardo allo sviluppo della pellicola, l’attore ha rivelato di essere ancora alla ricerca del modo perfetto di interpretare Snake. Ai tempi di queste dichiarazioni, la storia del film non era altro che una semplice bozza.

L'art di BossLogic che venne commentato da Isaac. Thanks, BossLogic

Quale sarà la trama del film di Metal Gear Solid?

Sono passati molti anni dall’uscita dell’ultimo amato e divisivo capitolo Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (potete acquistarlo su Amazon a un prezzo molto basso) ed è finalmente giunta l’ora di rivivere l’avventura partendo dall’inizio.

Secondo quanto dichiarato dal regista e dall’attore protagonista, il film di Metal Gear dovrebbe raccontare gli eventi del primo Metal Gear Solid. Questo significa che oltre a Snake conosceremo il suo famigerato fratello genetico Liquid, e con lui tanti altri personaggi molto amati della saga, tra cui Meryl, Otacon e gli altri cinque carismatici antagonisti.

Non appena questa notizia è trapelata, i fan della saga hanno iniziato a domandarsi quali attori verranno scelti per interpretare gli iconici personaggi della saga, proponendo una lunga serie di nomi molto interessanti.

Tuttavia, nel 2018 Vogt-Roberts ha precisato che con il film vorrebbe concentrarsi «sull’intera timeline della serie», qualsiasi cosa questo significhi: parliamo di un film che vada da Snake Eater a Guns of the Patriots? In che modo? Per ora, è tutto ancora da scoprire.

Intanto, nelle parole del regista:

«Sono impaziente di farvi scoprire il mio approccio alla densa timeline passata e presente di questo mondo».

A che punto è la produzione del film di Metal Gear Solid?

Dalla notizia della scelta di Oscar Isaac come attore protagonista non si è più saputo niente sul nuovo film di Metal Gear Solid.

Fortunatamente, durante i primi mesi del 2022 lo stesso Isaac ha dichiarato che la produzione della pellicola si trova ancora nelle fasi iniziali.

«Non siamo neanche in fase di pre-produzione. Stiamo ancora pensando alla storia e a come verrà sviluppata. Vedremo cosa ne verrà fuori», ha dichiarato l’attore.

Questo significa che probabilmente la sceneggiatura finale non è ancora stata ultimata e che sarà necessario attendere ancora un po’ prima di avere notizie concrete.

Durante questi anni, Jordan Vogt-Roberts ha sempre dichiarato di volersi prendere tutto il tempo (e il budget) necessario per creare un’opera fedele ai videogiochi di Kojima e che non ne snaturi l’essenza.

Come sarebbe Metal Gear Solid se diventasse un film?

Il regista si riferisce infatti al suo film come «il suo bambino», dichiarandosi deciso a riprodurre fedelmente l’opera di «Kojima-san» e pronto ad affrontare tutte le difficoltà che derivano dalla produzione di un film girato a Hollywood.

Quando uscirà il film di Metal Gear Solid?

Essendo la pellicola nelle primissime fasi di sviluppo, purtroppo non ci è dato sapere quando potremo vedere il nuovo film di Metal Gear Solid e probabilmente sarà necessario attendere ancora qualche anno.

Tuttavia, per restare in tema ci sono sempre più indizi che suggeriscono che i fan della saga potrebbero presto godersi Metal Gear Solid Remake, il rifacimento next-gen del primo e amato capitolo della saga.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse da un report di Arejugones, sito che in passato ha fornito interessanti anticipazioni rivelatosi poi veritiere, Metal Gear Solid Remake sarà presto in sviluppo come esclusiva PS5. Se la cosa venisse confermata, verrebbe da domandarsi se il film non possa venire sviluppato come opera di “affiancamento”, per portare l’IP anche sul grande schermo mentre fa il suo ritorno nel mondo videoludico.

In entrambi i casi non possiamo fare altro che aspettare e sperare in due opere fedeli all’originale.