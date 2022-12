Metal Gear Solid Remake, l’annuncio sarebbe vicino, come esclusiva PS5

Torniamo a parlare di Metal Gear Solid Remake perché, come ogni buon progetto al centro di rumor, ogni tanto ritorna in auge.

Il vociferato remake del primo capitolo della saga moderna di Hideo Kojima, il cui epilogo trovate sempre su Amazon, è un sogno che tutti vorremo vedere realizzato.

Anche perché l’unico remake del titolo che esiste finora è The Twin Snakes, un progetto sicuramente interessante ma che non è mai stato troppo amato anche per scene come questa.

E mentre in passato qualcuno ha confermato che i rumor su Metal Gear Solid Remake siano falsi, ora emergono altri indizi.

Le ultime indiscrezioni emerse in primis da un report di Arejugones, sito iberico che più volte ha anticipato informazioni e notizie, vogliono Metal Gear Solid Remake come un titolo in sviluppo in esclusiva PS5.

Secondo una fonte il progetto sarebbe in cantiere, e in sviluppo, da molti anni, e un annuncio potrebbe arrivare molto presto.

In origine sarebbe dovuto essere un videogioco disponibile anche su PlayStation 4, ma visti gli anni passati durante lo sviluppo la scelta è virata sul renderlo un’esclusiva PlayStation 5.

Non ci sono riferimenti sul momento in cui Metal Gear Solid Remake potrebbe essere annunciato, sempre se il rumor si rivelerà vero. Certo ci sono i The Game Awards dietro l’angolo e sarebbe senz’altro un occasione ottima per un annuncio.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di questo progetto e sono state molte le indiscrezioni più o meno credibili emerse negli ultimi tempi.

Si è espresso addirittura David Hayter, doppiatore originale di Solid Snake, sul fatto che Metal Gear Solid Remake possa esistere davvero oppure no.

Come sempre in questi casi non ci resta che attendere, ma nel frattempo Metal Gear Solid è diventato anche un prodotto VR creando una connessione davvero meta con le VR mission.