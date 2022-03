Metal Gear Solid, che fine ha fatto il film? Ci sono novità

Del film di Metal Gear Solid si sono ormai perse le tracce da un po’, tra rinvii, posticipi e altri rallentamenti dovuti (anche) all’emergenza sanitaria che ha colpito l’industria nei mesi scorsi.

La pellicola basata sulla saga creata Hideo Kojima verrà infatti diretta da Jordan Vogt-Roberts e vedrà Oscar Isaac (Moon Knight, Dune) nei panni di Solid Snake.

Ad agosto dello scorso anno fu proprio Isaac a parlare del live action basato sul franchise prodotto da Konami, rivelandosi molto emozionato dalla cosa.

Ora, mentre i fan si dilettano in sorprendenti poster che vi toglieranno parecchi dubbi, è nuovamente l’attore guatemalteco naturalizzato statunitense a parlare del film di MGS e purtroppo non sono buone notizie.

Come riportato dal magazine HC, Isaac ha infatti reso noto che la realizzazione della pellicola si trova ancora nelle fasi iniziali.

«Non siamo ancora nemmeno in fase di pre-produzione. Stiamo vedendo com’è la storia e come si svilupperà. Vedremo cosa ne verrà fuori», ha spiegato l’attore.

Questo significa che bisognerà avere pazienza: de resto, se il film non è ancora entrato in pre-produzione e la sceneggiatura non è – pare – stata ultimata, è probabile che il tutto venga rimandato alla b, nella migliore delle ipotesi.

Vero anche che nei mesi scorsi Voigt-Roberts aveva fornito nuovi e interessanti dettagli sulla produzione, rassicurando i fan sulla lavorazione della pellicola (che a quanto pare sarà un vero e proprio omaggio alla saga nella sua interezza).

Dato che però l’attesa sarà considerevolmente lunga (e lo sarà ancora per molto) un fan ha creato un film di ben due ore per intrattenerci al meglio.

Infine, ricordiamo anche che qualcuno si è sbizzarrito nel ricreare una versione di Snake da Metal Gear Solid, grazie all’editor del soulslike Elden Ring.