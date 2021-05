Metal Gear Solid diventa film di due ore: l’incredibile lavoro di un fan

Metal Gear Solid è una saga che è rimasta nel cuore dei giocatori soprattutto per la qualità della narrazione della trama, che tra gameplay e cutscene ha appassionato milioni di utenti in tutto il mondo.

Un fan in particolare ha deciso di fare un lavoro ambizioso, cercando di comprimere la trama di tutti i capitoli della serie, compreso Metal Gear Solid V, in video dalla durata di circa 2 ore ciascuno, trasformandoli in veri e propri film.

Non si tratta di rifacimenti in live action dunque, come quello che avrà Oscar Isaac nel ruolo di Snake, ma più semplicemente di un montaggio di gameplay e cutscene che li trasforma in film il più possibile.

Inoltre, come già citato non sarà semplicemente una compilation di scene animate, che renderebbe la durata dei filmati molto più elevata, ma saranno presenti tutte le fasi più importanti della saga, senza eventi inaspettati come il divertente glitch che rovinò il finale del quinto capitolo ad un fan.

Un fan ha convertito tutti i capitoli di Metal Gear Solid in film di due ore.

L’utente Reddit NadiaBlueWater30 spiega infatti nel forum dedicato alla serie che questi progetti volevano mescolare gameplay e cutscene senza alcuna interruzione, dando proprio la sensazione di guardare un film.

L’autore rivela che questo si tratta semplicemente del suo personalissimo tributo a Hideo Kojima ed a tutto lo staff che ha lavorato alla realizzazione di questi titoli.

Chiude il tutto augurandosi che questo lavoro possa non solo essere gradito dai fan di vecchia data, ma che aiuti soprattutto i nuovi giocatori a comprendere come mai Metal Gear Solid sia una saga così speciale.

Potete guardare voi stessi il «film» del primo capitolo nel video qui sotto, mentre potrete trovare quelli legati a tutti gli altri giochi, dal secondo fino a Metal Gear Solid V, nel suo canale YouTube:

Dovendo comprimere tutte le scene importanti in solo due ore, unendo sia gameplay che cutscene, inevitabilmente è stato necessario fare dei tagli che potrebbero fare storcere il naso a qualche giocatore.

Purtroppo, proprio come negli adattamenti cinematografici, sono scelte che vanno fatte per mantenere la lunghezza dei filmati su tempistiche accettabili, e l’autore si era già detto pronto al fatto che alcune di queste avrebbero potuto infastidire i fan, ma che accetta volentieri le critiche e si augura che i filmati siano godibili ugualmente.

Nella compilation non è però presente un «capitolo segreto» della serie, dato che sono stati convertiti in film solo i cinque titoli principali.

Un’altra scena assente, per ovvi motivi, ci mostra invece su Metal Gear Solid 3 che cosa succede se un NPC perde la pazienza mentre si trova in bagno.

Uno dei personaggi più particolari del quinto capitolo è sicuramente Skull Face: uno schizzo ci ha rivelato il suo sorprendente vero aspetto, ispirato ad un attore famoso.