Metal Gear Solid, che fine ha fatto il film? Parla Oscar Isaac

Il film di Metal Gear Solid è letteralmente sparito dai radar, visto che ad oggi del progetto si sa davvero molto poco, se non che si trova nelle fasi iniziali della sua lavorazione.

La pellicola basata sulla saga creata da Hideo Kojima (che trovate anche su Amazon) verrà diretta da Jordan Vogt-Roberts e vedrà Oscar Isaac (Moon Knight) nel ruolo di Solid Snake.

Mesi fa lo stesso Isaac era tornato a parlare del film, rivelando purtroppo che la produzione si trovava purtroppo ancora in alto mare.

Lo stesso attore protagonista del live action basato sul franchise Konami si era rivelato molto emozionato dal progetto, un concetto che ha espresso in una nuova intervista.

Come riportato anche da ComicBook, l’adattamento cinematografico di Metal Gear Solid non ha ancora nulla di ufficiale riguardo la sua produzione, a eccezione del coinvolgimento alla regia di Vogt-Roberts e di Isaac come protagonista.

Lo stesso Isaac ha ora speso alcune parole sul progetto, le quali lasciano intendere che – al netto dei ritardi – quasi certamente il film si farà.

«Vogliamo assolutamente che venga realizzato. Siate eccitati per il progetto. Qual è la sceneggiatura? Qual è la storia? E quale sarà la risoluzione?», ha spiegato la star.

E ancora: «Spero che il progetto si realizzi perché c’è davvero tanto potenziale nell’opera. È un videogame incredibile. Il mio preferito.»

Nell’attesa di saperne di più – e scoprire il resto del cast ufficiale della pellicola – i fan si sono da tempo dilettati in alcuni poster che vi toglieranno parecchi dubbi sul film di Metal Gear Solid.

Ma non solo: i fan hanno iniziato a domandarsi quale potrebbe essere l’attore destinato a interpretare uno dei tre “fratelli” genetici nati come parte del progetto Les Enfants Terribles: stiamo parlando di Liquid Snake.

Ma non solo: qualche settimana fa i fan di Solid Snake e soci si sono dati appuntamento per stilare la classifica dei loro Metal Gear Solid preferiti.