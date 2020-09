Microsoft compra Bethesda, fan di PlayStation insorgono: Sony, ora devi comprarti Konami

Tutto ci saremmo aspettati di scrivere, in una giornata come questa – in cui Microsoft ha annunciato ufficialmente di aver messo le mani su ZeniMax Media, il gigante proprietario di Bethesda Softworks, di tutte le sue IP (The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein) e di tutte le sue software house (come Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios) – ma non di parlare di Konami.

L’ex gigante giapponese del gaming, che ha fatto la Storia dei videogiochi con i suoi Castlevania, i suoi Metal Gear, i suoi Silent Hill, mettendo in riga tutti con opere di qualità che hanno fatto scuola, è da anni in uno stato dormiente, in cui si accontenta di fare il minimo indispensabile, lasciando nell’ombra le grandi proprietà intellettuali che ha in mano, sfruttate in ambiti ben lontani dal gaming.

Konami è proprietaria di saghe come Silent Hill, Castlevania e Metal Gear

Ma cosa c’entra Konami con l’acquisizione di Bethesda? Assolutamente nulla, ovviamente. Tuttavia, la compagnia giapponese è finita tra gli argomenti più discussi su Twitter nella giornata di oggi, perché dopo l’acquisto messo a segno per il mondo Xbox i fan di PlayStation sono insorti e stanno chiedendo a Sony di… acquistare Konami come risposta.

Partita anche da ResetEra, la stramba iniziativa invoca l’intervento di Sony per entrare a gamba tesa sulla proprietaria di Solid Snake e compagni, anche a seguito di rumor insistenti che volevano PlayStation vicina a queste IP. Ad onore del vero, però, rumor simili erano arrivati anche in merito a un interessamento da parte di questa Microsoft pigliatutto, mentre per il momento l’unica cosa che si è concretizzata è che Konami continua a fare le cose a modo suo, senza farsi rilevare da nessuno, mentre il nostro Domenico continua disperatamente (e invano?) ad attendere una nuova alba per Silent Hill.

«Quanto vorrei che Sony potesse comprarsi Konami» scrive un appassionato. «In questo modo diventerebbero proprietari di Metal Gear e, con Kojima Productions, immaginatevi cosa potrebbe accadere.»

Saprete probabilmente che chi vi scrive ha un rapporto particolare con la serie Metal Gear e altrettanto probabilmente la sottoscritta rimane l’unica sul pianeta Terra che non vorrebbe affatto un nuovo episodio della saga – perché non c’è formula migliore, per rendere le cose peggiori, che reiterarle all’infinito. E non è un segreto quanto Kojima, da tempo immemore, volesse liberarsi dal giogo meraviglioso e dorato della saga di Solid Snake per sperimentare – un concetto che è ossigeno per qualsiasi creativo.

«Sony può darsi una mossa e comprare Konami ora, per favore? C’è una miniera lì», scrive un altro appassionato. «Sony, per favore rispondi a Bethesda comprandoti Konami» scrive un altro. «Sony, comprati Konami, ti supplico» invoca un altro.

Can Sony like, hurry up and buy Konami now please? There’s a goldmine right there. pic.twitter.com/srpF2vUe95 — Sam Aberdeen (@SamAberdeen1) September 21, 2020

.@PlayStation plz respond to the Bethesda purchase by buying Konami. Set the IP free. End our torment. — Skill Up (@SkillUpYT) September 21, 2020

Sony buy Konami I'm begging you pic.twitter.com/jhspJFjf3l — byBeli @ Mario All-Stars (@byBeli_02) September 21, 2020

«Sony, noi giocatori ti chiediamo di aprire il portafogli e di iniziare a comprare sviluppatori e IP per PlayStation» si aggiunge anche un altro tweet.

Sony We the Gamers demand you to open up your Wallet and start buying up Devs/Game IP for PlayStation!https://t.co/uEwkRHKhiH — NESbot (@NESbot_feed) September 21, 2020

Non ci sono dubbi, insomma, che la manovra di Microsoft abbia riscosso della reazioni a caldo da parte della community di giocatori in tutto il mondo. La casa di Redmond, per bocca del dirigente Phil Spencer, ha anche già confermato che le future opere di Bethesda arriveranno prima di tutto su PC e su Xbox, ma potranno anche sbarcare su altre piattaforme, in un percorso che verrà valutato «caso per caso». Si tratta dell’ennesima conferma della volontà di Microsoft di vendere un ecosistema, e non una singola console, che strizzi l’occhio al pubblico di giocatori più eterogeneo possibile.

Negli ultimi tempi vi ricordiamo che Sony aveva annunciato l’acquisizione di Insomniac Games, team autore di Ratchet & Clank: Ritf Apart e di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales su PS5 (e, in questo secondo caso, anche su PS4).

Attendiamo ora di scoprire se, effettivamente, la compagnia giapponese abbia nella manica delle nuove grandi manovre che è pronta ad annunciare, per andare ad arricchire i suoi PlayStation Studios, dove trovano già casa tra gli altri Naughty Dog, Sony Santa Monica e Guerrilla Games. Interpellata in merito a un modello di proposta dei suoi giochi next-gen simile a Xbox Game Pass, con i titoli in abbonamento fin dal day-one anziché a 79,99€ di listino, la compagnia ha fatto sapere che non ritiene l’idea sostenibile.