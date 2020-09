Spider-Man Miles Morales, nuovo gameplay da PS5: annunciato remaster dell’originale e lancio su PS4

Annunciato come gioco di lancio della console, Marvel’s Spider-Man Miles Morales non poteva certo mancare l’appuntamento con la serata degli annunci a tema PS5 che stiamo vivendo. Così, la produzione di Insomniac Games è salita sul palco virtuale di Sony per mostrarsi di nuovo agli appassionati, che la attendono per il debutto della piattaforma next-gen.

A sorpresa, è stato annunciato che il gioco sarà disponibile anche su PS4 nella stessa data della versione per PlayStation 5.

Inoltre, Spider-Man Remastered è stato annunciato per PS5: un voucher per il riscatto su PS5 sarà contenuto nella Ultimate Edition di Spider-Man Miles Morales da €79,99, e darà accesso anche ai tre DLC pubblicati per il gioco originale.

Il gioco è stato al centro di una lunga dimostrazione, in cui abbiamo assistito ad un momento di relax con Miles Morales prima di entrare nel cuore dell’azione.

Come sappiamo, Spider-Man Miles Morales è ambientato un anno dopo lo Spider-Man originale di Insomniac Games.

Questo nuovo titolo vede una spietata azienda – l’Underground – intenta ad utilizzare per i propri scopi malvagi una nuova fonte di energia.

Questo mette a rischio l’intero quartiere di Harlem, in cui è nato e cresciuto Miles, e il nuovo eroe Marvel non può certo permetterlo.

La porzione action del lungo gameplay ha visto il buon Miles salvare con le sue ragnatele un intero autobus che rischiava di cadere giù da un ponte e il ponte stesso, che si stava spaccando in due.

Spider-Man Miles Morales è atteso in corrispondenza del day one di PS5 il 12 novembre in alcuni paesi come Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre in Europa.