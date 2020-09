Fan scrive a Microsoft: “purtroppo passerò a PS5”, Xbox risponde: “ottima console next-gen”

È difficile, quando ci si pensa, farsi una ragione della console war. È come se i sostenitori di una marca di lettori DVD facessero a cazzotti verbali (e per fortuna virtuali) con quelli di un’altra. Ammesso che esistano sostenitori di marche di lettori DVD – ma il concetto immaginiamo sia abbastanza chiaro.

L’evento di PlayStation 5 di qualche giorno fa è stato, manco a dirlo, miccia di innesco di faide di ogni genere, con i riflettori spesso puntati su cosa non ha il produttore della console “rivale”, piuttosto che su cosa offra quello della mia preferita. Piazze del web si sono così popolate di discussioni fiume ulteriormente innescate da pre-ordini deliranti (per stessa ammissione di Sony), aperti senza un orario preciso e finiti esauriti nel giro di minuti.

Ma qual è il senso della console war se i platform holder vanno invece d’amore e d’accordo? Questo è un mistero del quale non ci è dato conoscere la risposta. Vi basti pensare a Microsoft: dopo aver scherzato sull’evento PS5 facendo notare che le sue notifiche si stavano inondando di citazioni, l’account Twitter ufficiale Xbox ha anche risposto a un appassionato che gli faceva sapere che, dopo aver sempre supportato il marchio verde fin dal debutto, con la next-gen passerà a PS5 perché è la console su cui giocheranno anche i suoi amici. La risposta di Microsoft? «Fai la scelta migliore per te, amico!».

La casa di Redmond ha così replicato al fan che la ringraziava per i ricordi di tutti questi anni, prima di passare a Sony:

Gotta go with the best choice for you, friend! The PS5 looks like a great next-gen platform, and we're happy you have so many great memories with us.

And hey, even if you don't pick up one of our consoles, you can always grab Xbox Game Pass Ultimate for Android or PC!

— Xbox (@Xbox) September 17, 2020