Epic Games Store, svelato il nuovo gioco gratis: è un acclamato platform

Epic Games Store ha pubblicato i nuovi giochi gratis per la sua utenza su PC, come da tradizione di ogni giovedì, e questi comprendono un acclamato platform fuso all’esperienza tradizionale del flipper.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso, parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi.

Come dal 2018 a questa parte, non dovrete far altro che aprire un account Epic Games personale dove effettuare il login e dal quale riscattare i titoli senza alcun costo.

La scorsa settimana era toccata a Yooka-Laylee e Void Bastards, un platform 3D e un appassionante roguelike dai creatori di BioShock.

Da oggi, giovedì 26 agosto, potete riscattare questo nuovo titolo:

Automachef

Questa la descrizione del gioco:

«Ti diamo il benvenuto in Automachef, un gioco a enigmi sulla gestione delle risorse in cui puoi progettare cucine, programmare macchinari e guardare il tuo genio prendere vita! È tempo di progettare le cucine del domani, cominciando da oggi!»

Insieme ad Automachef, potete mettere in download anche Saints Row The Third Remastered, come omaggio per il reveal del riavvio della saga.

Questa speciale versione dello sgangherato open world propone una grafica rimasterizzata e tutti gli oltre 30 DLC pubblicati in origine – e potete averla ora gratis.

Dalla prossima settimana, invece, toccherà a:

Yoku’s Island Express

L’acclamato platform rimarrà disponibile dal prossimo 2 settembre fino al 9 settembre, sempre alle ore 17:00.

Per chi non lo conoscesse, eccone la descrizione:

«Incontra Yoku, il postino in miniatura protagonista di Yoku’s Island Express! Svela i segreti dell’Isola Mokumana, aiuta gli abitanti, risveglia antiche divinità e molto altro ancora in questa avventura tropicale che fonde il flipper, i giochi di piattaforma e l’esplorazione di nuovi mondi!»

Non mancano le altre iniziative, specie in ambito PC, tramite le quali ottenere giochi gratuiti: un nome su tutti è quello di Amazon Prime Gaming.

Un ramo, quello dei giochi gratis, in cui si è appena cimentata persino Netflix, sebbene per il momento solo su mobile.

Su PlayStation Plus, sono state lanciate le novità per il mese di agosto, nei cui ranghi spicca un battle royale cross-gen – nella fervente attesa dell’annuncio di settembre.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.