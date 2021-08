PlayStation Plus, disponibili tre nuovi giochi gratis: uno è appena uscito

PlayStation Plus ha appena reso disponibili i nuovi giochi gratis di agosto, disponibili da subito per il download senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony, hanno infatti la possibilità ogni mese di poter riscattare nuovi giochi su PS5 e PS4.

I nuovi titoli gratuiti sono stati ufficializzati da Sony appena una settimana fa: come ogni primo martedì del mese, gli utenti potranno scaricarli da subito sulle proprie console.

Di conseguenza, da questo momento non è più possibile ottenere i quattro giochi gratis che sono stati messi a disposizione per il mese di luglio.

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus sono Hunter’s Arena Legends, Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville e Tennis World Tour 2, che sono disponibili per il download.

Hunter’s Arena Legends è un battle royale che è stato reso disponibile oggi su PS Store: si tratta della selezione del mese per PS5, pur essendo compatibile anche su PS4.

Potrete scegliere tra 17 diversi cacciatori e personalizzare armi uniche in un mondo dinamico con combattimenti a distanza ravvicinata, dando anche la caccia ai demoni per dimostrare di essere il miglior guerriero.

Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville è un titolo multiplayer PVP basato sull’omonima saga: potrete ricreare le battaglie tra le piante e gli zombi utilizzando più di 20 classi in combattimenti 6 vs 6, che si baseranno molto sul gioco di squadra.

Tennis World Tour 2 è invece un titolo dedicato ai più grandi fan dello sport: potrete impersonare i migliori tennisti del mondo ed avventurarvi nella modalità carriera per provare a diventare anche voi la nuova stella internazionale.

Di seguito vi proporremo tutti i giochi gratis di agosto disponibili con PlayStation Plus, con i relativi link per poter riscattare i giochi anche da browser:

Vi ricordiamo che la promozione terminerà ufficialmente il 7 settembre 2021: a partire da tale giornata saranno infatti disponibili i nuovi giochi gratis del mese.

I fan sono riusciti a scoprire lo schema seguito da Sony per la distribuzione dei giochi gratis su PlayStation Plus, che è stato nuovamente confermato con le nuove release.

Considerando che le selezioni di questo mese si basano molto sull’esperienza in multiplayer, la durata dei giochi distribuiti su PlayStation Plus nel 2021 raggiungerà un nuovo record.

Con queste tre ulteriori aggiunte, il numero di giochi gratis disponibili ad agosto raggiunge oltre 20 titoli in totale: sono cifre davvero impressionanti, che faranno piacere ai fan.