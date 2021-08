Amazon Prime regala 7 giochi gratis a settembre (e una nuova uscita EA)

Amazon Prime ha svelato i 7 nuovi giochi gratis che saranno disponibili a settembre per tutti i suoi abbonati.

Per ottenere i prodotti garantiti tramite il programma Prime Gaming non dovrete far altro che essere abbonati ad Amazon Prime.

Per qualche giorno ancora saranno riscattabili i titoli gratuiti di agosto, che comprendono una copia digitale di Battlefield V.

Non si tratta del solo giveaway per PC attualmente in corso, dal momento che i giocatori possono mettere le mani su, tra gli altri, i giochi gratis di Epic Games Store.

I giochi gratis in arrivo su Amazon Prime Gaming nel mese di settembre sono dunque 7 e comprendono questa lista:

A spiccare nell’elenco è in particolare Knockout City, il nuovo titolo multiplayer della scuderia di Electronic Arts.

Per chi non lo conoscesse, il gioco è uno sportivo incentrato su una peculiare interpretazione del dodgeball, o palla avvelenata.

Candleman è un apprezzato puzzle platform narrativo, mentre Sam & Max Hit the Road è una storica avventura grafica di LucasArts.

Puzzle Agent appartiene allo stesso genere, essendo uno dei primi giochi della compianta Telltale, e lo stesso dicasi di Secret Files 2 Puritas Cordis.

In questo mare di avventure grafiche, chiudono il quadro Tools Up!, votato alla co-op locale, e Unmemory, una noir novel.

Un mese quantitativamente niente male, e dal punto di vista della qualità per veri e propri intenditori del videogioco.

Non si tratta, chiaramente, del solo giveaway per PC: soltanto da ieri è disponibile gratuitamente Saints Row The Third Remastered su Epic Games Store.

Steam non è certo da meno e mette a disposizione per un tempo limitato un delizioso platform elettronico, sempre per PC.

Se giocate su PlayStation, però, l’alpha di Call of Duty Vanguard vi consente di provare (di nuovo, a tempo limitato) una nuova modalità multiplayer gratis.