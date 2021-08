Epic Games Store vi regala un nuovo gioco gratis: il Saints Row più amato

A sorpresa, Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per tutti gli utenti, disponibile fin da subito per il download.

Per celebrare l’annuncio del reboot della saga, da oggi 26 agosto potrete scaricare gratuitamente senza costi aggiuntivi Saints Row The Third Remastered, l’edizione definitiva del capitolo più amato del franchise.

Lo store di Epic Games si è recentemente aggiornato, cambiando la sua interfaccia e proponendo alcune interessanti novità ai suoi utenti.

Questo gioco gratis è un’offerta promozionale aggiuntiva, che non sostituirà l’apprezzato puzzle che si sbloccherà nel pomeriggio: inoltre, avete ancora poche ore di tempo per riscattare gli ultimi due giochi proposti.

A differenza degli altri giochi gratis distribuiti su Epic Games Store, non sarà necessario attendere le ore 17.00, ma potrete riscattare questo titolo da subito sul vostro account.

Saints Row The Third Remastered include tutti i tre pacchetti missione della versione originale e oltre 30 DLC in un unico prodotto, oltre a offrire una grafica migliorata che mostra Steelport, la città del peccato, più bella che mai.

Il terzo capitolo della saga ha segnato anche un improvviso distacco con i primi due capitoli della saga, introducendo tantissime novità che hanno portato a renderla una delle serie più amate.

Epic Games Store ha annunciato tramite un post sui propri social network che questa promozione è stata resa disponibile per celebrare il reveal del reboot di Saints Row:

To celebrate the announce of the rebooted Saints Row franchise, we're giving away the classic Saints Row: The Third, totally FREE! What're you waiting for?! https://t.co/JBhhbd2SvI pic.twitter.com/erOF61aKKd — Epic Games Store (@EpicGames) August 25, 2021

Una volta riscattato, il terzo capitolo di Saints Row sarà vostro per sempre e potrete giocarci tutte le volte che vorrete: questo bonus certamente aiuterà tanti fan a scoprire la saga di Volition.

Vi ricordiamo che avete tempo per riscattarlo fino a giovedì 2 settembre, giornata in cui saranno disponibili ulteriori giochi gratis di Epic Games Store.

Nel frattempo, se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis, su Steam avete pochi giorni di tempo per riscattare un platform «elettronico».

Inoltre, sempre sullo store di Valve, potete provare gratis un apprezzato GDR di Bethesda, ma resta poco tempo per approfittare di questa promozione.

Su PlayStation da domani potrete invece testare con mano Call of Duty Vanguard gratuitamente, divertendovi con una delle nuove modalità della serie.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.