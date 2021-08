Netflix lancia i suoi giochi gratis: ecco come funziona

Netflix ha messo nero su bianco la sua nuova iniziativa gaming, lanciando i propri giochi gratis in un primo territorio.

I videogiochi sono un business che fa gola a tanti “esterni”, tra cui Amazon, che continua ad investirvi regolarmente con Prime Gaming e non solo.

Soltanto oggi abbiamo riportato delle sette new entry del programma Prime Gaming, che garantisce titoli gratuiti su PC.

Voci simili sono andate avanti per svariati mesi sul conto di Netflix, ottenendo di recente una conferma ufficiale durante una discussione della compagnia con gli investitori.

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

