Epic Games Store, annunciato il nuovo gioco gratis: è un fenomeno pop

Epic Games Store ha presentato oggi i nuovi giochi gratis forniti a tutti gli iscritti al suo negozio online su base settimanale.

Come ormai saprete a memoria, il negozio online dei creatori di Fortnite permette di riscattare uno o più titoli alla settimana in via totalmente gratuita.

L’unico requisito per accedere al giveaway attivo ormai dal 2018 è avere un account su Epic Games Store, anch’esso completamente gratuito.

La scorsa settimana era toccata a NBA 2K21, primo dei giochi misteriosi che saranno regalati agli utenti su PC.

Ora che NBA 2K21 è stato disponibile per sette giorni ed è stato rimosso per fare spazio ad un’altra new entry, possiamo finalmente scoprire di che si tratta.

Il gioco in questione è:

Among Us

Il fenomeno pop di Innersloth è disponibile su Epic Games Store dal 2020 e viene descritto così sulle pagine del negozio:

«Gioca in partite da 4 a 10 giocatori online o in locale via Wi-Fi. Dovrai preparare la tua astronave per la partenza, ma stai allerta perché uno o più giocatori a caso sono impostori decisi a uccidere tutti quanti!»

Questa versione viene fornita completa di cross-platform con PC, Android e iOS, mentre è disponibile da subito la nuova mappa The Airship.

Il prezzo è regolarmente di 3,99 euro, ma il negozio di Epic vi permetterà di riscattarlo gratuitamente per una settimana.

Il titolo gratis sarà disponibile da oggi 27 maggio fino al 3 giugno, alle ore 17:00, quando verrà sostituita da un’altra scelta sempre gratis e sempre per PC.

La prossima scelta sarà ancora una volta un gioco misterioso, che verrà presentato direttamente giovedì 3 giugno.

Il prossimo nuovo ingresso mantiene la tradizione delle ultime settimane, dove i titoli misteriosi sono attesi come big per la piattaforma.

Restano per ora attivi i saldi delle Mega Offerte, che vi offrono anche un coupon per ottenere ulteriori sconti da 10 euro.

Siete a caccia di altri giveaway? Il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consentirà di ottenere più di cinque giochi gratis a maggio.

Le opportunità di gioco gratis non mancano neppure su console: nonostante non includa più titoli gratuiti, Play at Home per PS4 e PS5 vi sta omaggiando di svariati contenuti per i migliori service game in circolazione.

Sulle console di Sony sono disponibili anche altre occasioni di risparmio, con tanti sconti della linea Days of Play.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.