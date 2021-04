Amazon Prime, annunciati i giochi gratis di maggio

Amazon Prime ha annunciato oggi i giochi gratis di maggio, fruibili attraverso la pagina ufficiale dell’iniziativa Prime Gaming.

Per averli, vi basterà essere abbonati ad Amazon Prime con una comune sottoscrizione che utilizzate sul popolare ecommerce.

I nuovi titoli saranno riscattabili a partire dal 3 maggio, quando andranno a sostituire i cinque presentati ormai nel mese di marzo.

Resteranno, anche una volta che arriveranno queste new entry, tre giochi che si sono uniti alla lineup in un secondo momento.

Tra questi troviamo un’autentica perla del panorama indipendente, che rimarrà disponibile fino al prossimo 14 maggio.

La lista dei nuovi ingressi di Prime Gaming, offerti agli abbonati ad Amazon Prime, sono:

Yoku’s Island Express

Healer’s Quest

Beholder

The Blind Prophet

A Blind Legend

Yoku’s Island Express è un curioso e coloratissimo platform realizzato da Villa Gorilla, mentre Healer’s Quest è un RPG comico.

Beholder è invece un simulatore di dittatore e The Blind Prophet è un’avventura punta & clicca dal tratto cyberpunk. A Blind Legend, infine, prevede che giochiate senza video, usando soltanto le vostre orecchie.

Amazon Prime vi garantisce pure alcuni bonus, oltre ai giochi gratuiti: questo mese potrete ottenere skin di League of Legends a scaglioni fino all’11 giugno.

Allo stesso modo, fino al 20 maggio, potrete riscattare nuovi booster per Rainbow Six Siege. Trovate tutti i particolari e i box in cui riscattare questi benefici sulla pagina di Prime Gaming.

Vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno per riscattare Figment, uno dei giochi gratis ora su Prime Gaming, dunque se siete abbonati non titubate oltre.

Se questa è la situazione su PC, su console potete approfittare subito dell’iniziativa Play at Home per PS4 e PS5: c’è ancora tempo per riscattare Horizon Zero Dawn – Complete Edition.

Il programma Play at Home non si chiuderà con il primo Horizon ma, lo ha svelato Sony, altri titoli amplieranno il programma presto.