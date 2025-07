I giocatori che hanno deciso di buttarsi totalmente nell'ultima fatica di Hideo Kojima per conquistare il Trofeo di Platino si sono trovati a fare i conti con una bizzarra "censura" di PS5, che ha impedito loro di condividere il loro tanto guadagnato traguardo.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, diversi giocatori hanno infatti segnalato che quando hanno provato a condividere lo screenshot che dimostrava di aver conquistato il Platino su Death Stranding 2, hanno dovuto fare i conti con una schermata di errore che chiedeva loro di rimuovere una parolaccia prima di poter proseguire.

La descrizione del Trofeo applicata in automatico è "Homo Liberans: Il Salvatore dell'Umanità", ma anche lasciando invariata questa scritta e non aggiungendo alcun tipo di descrizione personalizzata si va incontro alla censura delle console PS5: tutto a causa del termine "Homo", che evidentemente i filtri automatici della console intendono solo in senso negativo.

Gli utenti coinvolti hanno segnalato che è bastato modificare a mano la descrizione e rimuovere il termine "incriminato" per poter essere finalmente autorizzati a condividere lo screenshot con i propri amici, potendosi così vantare del meritato trofeo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Una vicenda decisamente curiosa, se consideriamo che Death Stranding 2 resta comunque un videogioco pubblicato da PlayStation Studios (lo trovate a prezzo scontato su Amazon), ma evidentemente Sony non deve essersi resa conto che questo trofeo avrebbe potuto creare qualche insolito problema di troppo.

Chissà se Sony deciderà di aggiornare i propri filtri oppure se magari sarà la stessa Kojima Productions a intervenire modificando il nome del Trofeo. Nel frattempo, se anche voi vi siete imbattuti in questo problema o state comunque mirando al Platino, ricordatevi di controllare accuratamente la descrizione del trofeo per poter procedere con la condivisione.

Nel caso siate invece ancora indecisi se recuperare o meno Death Stranding 2, non posso che lasciarvi alla nostra recensione curata da Stefania Sperandio.