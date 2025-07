Dopo aver già accolto i giochi offerti con PlayStation Plus Extra e Premium per questo mese, è purtroppo arrivato il momento di scoprire anche quali saranno i titoli rimossi tra poche settimane per gli utenti.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) hanno infatti ormai imparato che nessun gioco resterà disponibile per sempre sul Catalogo Giochi, dato che in passato abbiamo assistito anche a rimozioni di esclusive PlayStation.

Non è questo il caso per la line-up di giochi in uscita di agosto 2025, ma questo non significa che non ci siano addii di spessore: ben 14 titoli gratuiti sono infatti pronti a dirci addio, tra i quali ci sono big da non lasciarvi sfuggire.

Di seguito trovate l'elenco completo e aggiornato di tutti i giochi di cui è già stata confermata la rimozione imminente (via PlayStation LifeStyle):

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis rimossi ad agosto 2025

Bugsnax

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

Ride 5

Star Wars Jedi: Survivor

Sword Art Online: Last Recollection

Sword Art Online: Alycization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

Sword Art Online: Lost Song

The Witcher 3: Wild Hunt

TopSpin 2K25

UFC 5

Vacation Simulator

Wild Hearts

I giochi che spiccano maggiormente in questo elenco sono indubbiamente The Witcher 3, il capolavoro di CD Projekt che evidentemente "paga" l'ingresso di Cyberpunk 2077 nel catalogo, e Star Wars Jedi Survivor, la premiata seconda avventura di Cal Kestis ambientata nell'universo di Guerre Stellari.

L'elenco completo include comunque tantissime produzioni interessanti, che ci lasceranno ufficialmente dal 19 agosto 2025, in occasione del prossimo aggiornamento del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium.

Il servizio in abbonamento ci ha comunque abituato ad aggiornamenti dell'ultimo minuto per il suo elenco: speriamo ovviamente di non dover modificare ulteriormente l'elenco, dato che lista per questo mese si è rivelata fin troppo corposa.

In ogni caso, qualora dovessero arrivare novità in merito, vi terremo come sempre prontamente aggiornati sulle nostre pagine.