A quanto pare, lo sviluppo di The Elder Scrolls VI sta finalmente superando quella lunga fase di silenzio che lo ha avvolto fin dal suo annuncio.

Secondo quanto riportato da Jez Corden durante l’ultimo episodio del podcast XB2, il gioco sarebbe già in uno stato «abbastanza giocabile».

Non si tratta solo di voci, dunque, ma di un’indicazione concreta del fatto che Bethesda sta facendo progressi significativi.

Corden, giornalista di Windows Central, ha precisato di non poter fornire dettagli aggiuntivi, ma ha confermato che la condizione del gioco era tale da giustificare l’attesa di una sua possibile apparizione all’Xbox Games Showcase di quest’anno.

Tuttavia, nonostante il gioco sia già internamente fruibile, la finestra di lancio rimane del tutto ignota. Secondo Corden, infatti, è molto difficile ottenere informazioni precise da fonti interne a Bethesda.

Questo nuovo aggiornamento arriva in un momento in cui l’impazienza dei fan cresce a dismisura: sono passati ormai più di quattordici anni da Skyrim (che trovate su Amazon), e The Elder Scrolls VI continua a rimanere avvolto nel mistero.

L’unico trailer ufficiale risale al 2018, e da allora Bethesda si è concentrata su Starfield e altri progetti.

Nel frattempo, per chi sente la nostalgia di Tamriel, può essere interessante recuperare la remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion, sviluppata in Unreal Engine 5 ma con il gameplay originale (e di cui trovate la nostra recensione qui).

Una soluzione che, pur non colmando il vuoto di un nuovo capitolo, può sicuramente addolcire l’attesa.

Per ora, The Elder Scrolls VI rimane una promessa lontana. Ma il fatto che sia già giocabile lascia intendere che dietro le quinte si stia finalmente muovendo qualcosa.

Nell'attesa, avete letto che lo storico The Elder Scrolls: Arena si prepara a rinascere grazie a un ambizioso remake fan-made in stile Oblivion Remastered? Leggi i dettagli nella notizia.