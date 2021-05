Epic Games Store, qual è il nuovo gioco misterioso gratis? Quattro “indizi”

Epic Games Store renderà disponibile un gioco misterioso per tutti i suoi iscritti a partire da giovedì prossimo (come annunciato la scorsa settimana) e la community sta tentando di capire di cosa si tratta.

Lo store digitale degli sviluppatori di Fortnite consente di effettuare il download gratuito di alcuni titoli rilasciati settimanalmente a partire dal 2018.

Attualmente il gioco riscattabile è The Lion’s Song, avventura grafica in pixel art divisa in quattro puntate, scaricabile (come di regola) per una settimana, fino a giovedì 20 maggio.

Anche Steam sta facendo un regalo a tutti i suoi utenti: si tratta di un divertente arcade shooter disponibile fino a domani. Se volete intrattenervi con un titolo spensierato, vi suggeriamo di affrettarvi e di riscattarlo al più presto.

A partire dalla scorsa settimana, nella sezione dello store relativa ai giochi gratuiti è apparso il logo di una cassaforte con il marchio di Epic Games, come già successo in passato.

Sotto l’immagine è riportata la dicitura “Gioco Misterioso”, e il suggerimento che possa trattarsi di un titolo di notevole caratura ha dato il via alle supposizioni dei fan in giro per il web (via ResetEra).

Per risolvere il “mistero” sarà necessario attendere giovedì ma i fan hanno già iniziato a fare congetture, stilando una lista di ciò che lo scrigno marchiato Epic ha celato l’anno scorso.

Nel 2020, i titoli misteriosi sono stati i seguenti:

GTA V

Sid Meier’s Civilization VI

Bordelands The Handsome Collection

Ark Survival Evolved

Non sappiamo di cosa potrebbe trattarsi, ma gli utenti di ResetEra hanno evidenziando che GTA V è stato coinvolto nell’iniziativa proprio nel medesimo periodo del 2020.

Alcuni pensano che «si tratterà di Red Dead Redemption 2», con la convinzione che ciò che è successo lo scorso anno «potrebbe ripetersi quest’anno».

Altri sperano che sia «Nier Automata o Nier Replicant», per la gioia di tutti i fan di Yoko Taro e della saga di Nier, tornata protagonista con il recentissimo remaster di Replicant.

Non sono mancati commenti di disapprovazione per i titoli proposti in passato. In particolare, SirMossyBloke spera che «non sia di nuovo qualcosa come ARK».

Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per alzare il sipario su ciò che lo sviluppatore di Fortnite ha in serbo per tutti gli utenti. L’appuntamento è per giovedì 20 maggio alle ore 17:00.

Se il fenomeno dei giochi gratuiti suscita la vostra curiosità, potrebbe interessarvi dare un’occhiata all’esaustiva lista dei prodotti che Epic Games Store ha messo gratuitamente a disposizione negli ultimi tre anni.

L’azienda statunitense sembra essere interessata al catalogo PlayStation: nei giorni scorsi è arrivata un’offerta degna di nota rivolta a Sony (e non solo) per aggiudicarsi alcuni importanti giochi first-party del colosso nipponico.

Sempre per quanto riguarda l’azienda giapponese, su Steam è appena stata aperta la pagina ufficiale di PlayStation Studios, ma c’è qualcosa che non torna tra il numero dei titoli presenti nella lista e quelli effettivamente resi pubblici: dopo Horizon Zero Dawn e Days Gone sono in arrivo altre novità su PC?