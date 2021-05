Play at Home, arrivano gli ultimi contenuti gratis per PS4 e PS5

Sony ha dato il via all’ultimo content drop di Play at Home, la sua iniziativa che consente ai giocatori PS4 e PS5 di ottenere contenuti gratuiti.

Diversamente da PlayStation Plus, i giocatori non hanno bisogno di un abbonamento per accedere a questi contenuti.

La casa giapponese aveva promesso nuove ondate di giochi gratis, ma soltanto la scorsa settimana abbiamo appreso che questa sarebbe stata l’ultima volta di Play at Home nel 2021.

L’ultimo gioco incluso per PS4 era stato Horizon Zero Dawn Complete Edition, con l’avventura di Aloy che è stata riscattabile per un lungo tasso di tempo gratis.

I nuovi contenuti offerti su Play at Home a partire da oggi sono i seguenti, via PlayStation Blog:

Rocket League PlayStation Plus Pack – include quattro oggetti di personalizzazione unici tra cui Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e il Trimpact BL Player Banner. Brawlhalla Brawlhalla: Play at Home Pack – include lo sblocco Rayman Legend, la skin di Sir Rayelot con le skin delle armi Axe e Gauntlet, Shrug Emote e Grimm Sidekick. Destruction AllStars 1100 Destruction Points MLB The Show 21 MLB The Show 21 10 The Show Packs NBA 2K21 The Play at Home Pack – include MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5,000 MyTEAM Points e altro (L’offerta partirà un breve ritardo). Rogue Company Rogue Company: Play at Home Pack – include Kyoto Undercover Ronin Outfit e 200 Rogue Bucks. World of Tanks/World of Warships Pack Coraggio doppio

World of Tanks: Modern Armor, questo pack include cinque booster d’argento x1.5, cinque booster XP x2, 7 giorni di account Premium e altro ancora. World of Warships: Legends, questo pack include Tier III battleship Arkansas, 7 giorni di account Premium e 5x Rare Booster di tutti e cinque i tipi. Warframe Warframe: Starter Pack – include 100 Platinum, 100,000 Credits, 7 giorni di Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle e molto altro.

Diversamente dai precedenti drop, insomma, questo giro dell’iniziativa di Sony – che non prevede alcun costo, ripetiamo, al contrario di PlayStation Plus – è focalizzata sui contenuti per alcune delle ultime uscite e in genere per i free-to-play, con l’eccezione del recente MLB The Show 21.

Di norma, si tratta di pacchetti creati ad hoc per il programma o di valuta da spendere negli store interni, come nel caso di Destruction AllStars.

La stagione dei titoli gratuiti su PlayStation è stata comunque molto ricca, con una decina di giochi di cui gli utenti sono stati omaggiati per combattere le conseguenze del COVID-19.

E non è ancora finita qui, poiché tra soli due giorni toccherà alla seconda parte di questo content drop, che sarà a tema Call of Duty Warzone.

PlayStation Plus torna a questo punto in cima alla lista dei desideri dei fan, che possono già disporre dei tre giochi di maggio.

Per restare in tema di buone notizie, gli abbonati hanno ricevuto una sorpresa a maggio che non si discosta troppo dai contenuti di Play at Home.

Gli appassionati hanno comunque la chance di risparmiare con le loro spese a tema PlayStation, grazie all’imminente arrivo di un’ondata di sconti targata Days of Play.