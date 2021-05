Epic Games Store, al via i Mega Saldi (con buoni sconto omaggio)

L’Epic Games Store è ormai diventato una costante settimanale per ogni giocatore in possesso di un account.

Il catalogo messo in piedi dai creatori del battle royale Fortnite ha deciso di farci riscattare una valanga di titoli, spesso e volentieri in forma del tutto gratuita.

Solo poche ore fa vi abbiamo rivelato su queste stesse pagine il misterioso gioco gratuito nel consueto appuntamento del giovedì.

A quanto pare, le sorprese di oggi non sono finite qui: hanno infatti preso il via i Mega saldi di Epic, i quali dureranno altre quattro settimane con un bel po’ di giochi gratuiti, offerte esclusive per PC, sconti sui giochi e, soprattutto, buoni Epic da 10 euro.

Il meccanismo è semplice: ogni volta che verrà usato un buono Epic durante i saldi garantisce un altro buono Epic per l’acquisto successivo di un qualsiasi gioco completo (del prezzo di almeno 14,99 euro).

Come parte dei festeggiamenti segnaliamo un nuovo pacchetto gratuito in Fortnite, più precisamente il pacchetto sfida Ombre di strada. I dettagli sui buoni Epic e sui prodotti per cui potrete utilizzarli li trovate a questo indirizzo.

Altre chicche sono a esempio Assassin’s Creed Valhalla scontato del 25% e Oddworld: Soulstorm al 20%.

I Mega Saldi di Epic prenderanno il via da oggi, 20 maggio, e dureranno fino al 17 giugno 2021. Tutte le informazioni aggiuntive sull’iniziativa le potete leggere qui.

Sulle pagine di SpazioGames trovate anche tutti i titoli gratis rilasciati su Epic Games Store dal 2018 a oggi.

Ma non solo: Epic Games Store ha anche pubblicato di recente anche alcuni dati relativi allo stato di salute della sua piattaforma.

Infine, segnaliamo che anche il “rivale” Steam ha svelato da poco le nuove follie di metà settimana (tra queste c’è anche Cyberpunk 2077).