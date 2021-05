Epic Games Store, svelato il misterioso gioco gratis: è un big

Epic Games Store ha svelato il gioco misterioso gratis che è stato anticipato la scorsa settimana, nel consueto appuntamento del giovedì pomeriggio.

Il negozio online dei creatori di Fortnite permette di riscattare uno o più titoli alla settimana in via totalmente gratuita.

L’unico requisito per accedere al giveaway attivo ormai dal 2018 è avere un account su Epic Games Store, anch’esso completamente gratuito.

Sette giorni fa era stata annunciata la disponibilità di un nuovo gioco gratis, ovvero The Lion’s Song, un’avventura episodica.

La nuova scelta della settimana è rimasta a lungo avvolta nel mistero, con una rosa di titoli forniti nelle stesse condizioni lo scorso anno che avevano fornito indizi riguardo alla sua identità.

E, come da anticipazioni, si tratta di un big. Ecco la new entry nei giochi gratuiti forniti dallo store della casa di Fortnite:

NBA 2K21

NBA 2K21 non ha bisogno di presentazioni ma, nel caso servissero, qui trovate la nostra recensione dell’ultimo capitolo della serie cestistica di Visual Concepts.

Questa new entry sarà disponibile da oggi 20 maggio fino al 27 maggio, quando verrà sostituita da un’altra scelta sempre gratis e sempre per PC.

La prossima scelta sarà ancora una volta un gioco misterioso, che verrà presentato direttamente giovedì 27 maggio.

Per il momento non abbiamo indizi riguardo a cosa potrebbe essere, ma l’impressione è che la linea dei big possa venire mantenuta anche nel prossimo omaggio.

Siete a caccia di altri giveaway? Il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consentirà di ottenere più di cinque giochi gratis a maggio.

Le opportunità di gioco gratis non mancano neppure su console: nonostante non includa più titoli gratuiti, Play at Home per PS4 e PS5 vi sta omaggiando di svariati contenuti per i migliori service game in circolazione.

Sulle console di Sony sono disponibili anche altre occasioni di risparmio, con tanti sconti a tema retrò ora accessibili su PlayStation Store.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.