PlayStation Store, svelati i saldi Days of Play: ci sono esclusive PS5

PlayStation Store si sta preparando a dare il via ai saldi Days of Play, che, come anticipato dal nome scelto, saranno offerte particolarmente vantaggiose su numerosi titoli importanti.

I giocatori avranno infatti la possibilità di acquistare sullo store a prezzo scontato, per la prima volta, anche su titoli disponibili in esclusiva su PS5.

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, ci sarà una grande enfasi sui giochi first-party di Sony, anche se non si tratterà degli unici giochi disponibili in offerta.

Sono inoltre ancora disponibili tantissime offerte su remake, rimasterizzazioni e giochi retrò, con sconti fino al 75% su tanti imperdibili prodotti.

Sono stati svelati i saldi Days of Play su PlayStation Store.

Tra le tante offerte che saranno disponibili a breve (via ResetEra) segnaliamo per gli utenti PS5 l’offerta dedicata a Demon’s Souls, l’apprezzato remake scontato del 13% in edizione standard o 10% nella versione Digital Deluxe.

Anche l’offerta riguardante la versione PS5 di Marvel’s Spider-Man Miles Morales è particolarmente interessante, con sconti del 17% sulla versione standard e del 13% sulla Ultimate Edition, che include anche il primo gioco originariamente uscito su PS4.

Sempre per gli utenti PS5, vogliamo sottolineare anche la presenza di Sackboy: A Big Adventure, con sconti del 14% sulla versione base e 11% sulla variante Digital Deluxe, e delle remastered dei due Nioh, entrambi scontati del 17%.

Non possono però mancare le offerte su tantissimi giochi disponibili su PS4, molti dei quali in esclusiva su PlayStation, tra cui segnaliamo The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Call of Duty: Black Ops Cold War e Assassin’s Creed Valhalla.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra selezione delle tante offerte che potrete trovare fra poco sul PlayStation Store:

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Spider-Man

Sackboy: A Big Adventure

Nioh Remastered – The Complete Edition

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Call of Duty: Black Ops Cold War

Assassin’s Creed Valhalla

Borderlands 3

Devil May Cry 5

Doom Eternal

Dragon Ball Z: Kakarot

FIFA 21 – Ultimate Edition

Marvel’s Avengers

Persona 5 Royal – Deluxe Edition

Persona 5 Strikers

Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition

Questi sono solo alcuni dei tanti titoli che saranno disponibili in offerta, con sconti che possono arrivare fino all’85% su tanti prodotti.

I saldi partiranno solo fra qualche ora, ma potrete già consultare la lista completa dei giochi in offerta cliccando qui, in attesa che vengano avviati ufficialmente su PlayStation Store.

Vi ricordiamo inoltre che i saldi Days of Play termineranno il 9 giugno: suggeriamo dunque di tenere d’occhio lo store e di approfittare di quest’occasione per risparmiare su tanti giochi PS5 e PS4.

Fino a domani 27 maggio avrete ancora tempo per approfittare di ulteriori offerte su giochi PS5 e PS4, scontati fino al 70%.

Oggi sarà inoltre svelata la prossima offerta della settimana, che sostituirà quella dedicata ad un gioco big uscito da poco: anche in questo caso, avete ancora tempo fino a domani per poterlo acquistare in offerta.

Il 27 maggio termineranno anche diverse offerte dedicate ad un amato sparatutto multiplayer: se ne siete appassionati vi suggeriamo di non farvele sfuggire.