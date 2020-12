Cyberpunk 2077: studi legali e investitori vogliono fare causa a CD Projekt

La situazione in cui ha finito con l’infilarsi CD Projekt è tutt’altro che facile, con il lancio di Cyberpunk 2077 che, su console, è essenzialmente un gioco diverso rispetto a quello che abbiamo visto su PC. La casa polacca sta lavorando alle patch per migliorare il gioco, con l’hotfix 1.05 che è ora disponibile su PC e su console, ma nel frattempo Cyberpunk 2077 è finito fuori da PlayStation Store – probabilmente anche per la confusa politica di richiesta di rimborsi, che ha tirato in ballo Sony.

Secondo un approfondimento di The New York Times, tuttavia, le cose potrebbero farsi anche più spinose da un punto di vista legale. La nota testata ha infatti appreso che avvocati e investitori stanno pensando di dare il via a una causa class-action contro CD Projekt, come risposta a quanto è accaduto.

Cyberpunk 2077 su PlayStation

Come spiegato dal Times:

Avvocati e investitori a Varsavia stanno contemplando una causa class-action contro la compagnia per il potenziale crimine di ‘rappresentazione ingannevole del prodotto con l’intento di ottenerne benefici finanziari’, secondo quanto dice una documentazione.

Il documento citato dal Times, tradotto dai colleghi di DualShockers (era in polacco, ndr) con i mezzi a disposizione, spiega che «in virtù degli effetti recenti, e soprattutto della sospensione della vendita di Cyberpunk 2077, stiamo prendendo in analisi insieme al team di avvocati il fondamento nel portare avanti una class-action che segnali la possibile violazione dell’Articolo 286 del Codice Penale.»

Il managament di CD Projekt già da diversi giorni è sotto l’occhio del ciclone: quando c’è stato l’incontro di emergenza con gli investitori, infatti, i piani alti hanno ammesso di aver pensato che la situazione sulle console di vecchia generazione sarebbe stata risolta in tempo per il lancio, motivo per cui non è stata mai mostrata al pubblico.

La casa polacca, comunque, si dice intenzionata a migliorare il gioco per renderlo il più vicino possibile a quello che abbiamo visto girare su PC, a costo di rimetterci di tasca, e promette che l’edizione next-gen sarà all’altezza. La speranza, ovviamente, è che queste parole abbiano fondamento rispetto a quelle che vennero proferite in merito all’edizione old-gen.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, Stadia, PS4 e Xbox One. Le copie console girano in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma solo il prossimo anno arriveranno delle edizioni appositamente sviluppate per queste macchine.