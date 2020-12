Cyberpunk 2077, la promessa: ‘la versione next-gen girerà alla grande’

Cyberpunk 2077 è disponibile ormai da diversi giorni, sia su console old-gen che su PC (e Stadia), ricevendo plausi e parecchie critiche per via degli ormai noti bug presenti nella versione PS4 e Xbox One.

Il titolo CD Projekt RED riceverà una versione nativa per PS5 e Xbox Series X nel 2021, la quale sarà gratuita per tutti i giocatori che già possiedono il gioco su PS4. Ora è stato reso noto che questa edizione utilizzerà appieno le potenzialità di Series X e PlayStation 5, includendo anche funzionalità inedite del DualSense e supporto per Activity Card.

In un’intervista con Bloomberg TV (via PSU), il co-fondatore e co-CEO di CD Projekt, Marcin Iwinski, ha infatti dichiarato:

[PS5 e Xbox Series S / X] sono console molto più veloci. Del resto, stiamo pianificando un aggiornamento gratuito di nuova generazione per tutti coloro che hanno una piattaforma next-gen. Quindi, se acquisti il ​​gioco ora, puoi giocarci su una console di nuova generazione. Girerà alla grande grazie alle maggiori capacità delle nuove console. Inoltre, con l’aggiornamento di nuova generazione, useremo tutte le funzionalità e le possibilità tecniche fornite dalle nuove piattaforme da gioco.

Insomma, se tutto andrà come deve andare, il 2021 sarà l’anno del riscatto per CD Projekt, anche e soprattutto dopo le scuse e la promessa di due grandi patch in arrivo a gennaio e febbraio (che, lo ricordiamo, non sono relative alla versione PS5 e XSX di prossima uscita).

Sulle nostre pagine trovate anche il video confronto Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre a un’analisi della versione console disponibile dal giorno di lancio e “l’autopsia” della versione PlayStation 4 con un video confronto e un approfondimento dedicato.

Cyberpunk 2077 è acquistabile da alcuni giorni su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attese nel 2021.