Cyberpunk 2077: disponibile la patch 1.05 anche su PC, ecco cosa include

Aggiornamento, ore 23.56

La patch è stata ora resa disponibile anche su PC e potete già procedere con il download da circa 9 GB.

Originale

Dopo aver assicurato che sarebbe arrivata molto presto, CD Project RED è passata ai fatti: così, la patch 1.05 per il suo Cyberpunk 2077 è ora disponibile su console e potete già scaricarla sia che giochiate su PlayStation che giochiate su Xbox.

L’aggiornamento, come di consueto, è previsto in futuro anche per continuare a migliorare l’edizione PC – che è ampiamente quella migliore – dove sarà pubblicato a breve, ha confermato la compagnia polacca.

L'aggiornamento 1.05 per Cyberpunk 2077 è disponibile ora su PlayStation e Xbox

Il changelog di questo aggiornamento è abbastanza lungo e vede la presenza di numerosi mix per bug e crash che si verificavano in alcune circostanze. Inoltre, ci sono anche delle migliorie nelle meccaniche di gameplay, con gli NPC che si nascondono più rapidamente durante le sparatorie e una correzione al numero di colpi necessari a uccidere un civile dalla distanza.

Migliorata anche la resa dell’HDR, leggiamo nel changelog, insieme a diversi aspetti come difetti di sovrapposizione degli elementi della UI e l’assenza dell’effetto sonoro per le esplosioni che non avvenivano entro l’inquadratura.

Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.

Here is the full list of changes:https://t.co/445ZFw42Ib pic.twitter.com/0h0GaYm1Z0 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 19, 2020

CD Projekt ha anche sottolineato l’inserimento di fix pensati appositamente per ridurre al minimo i crash che portavano alla chiusura del gioco, oltre a miglioramenti generici per la stabilità. Trovate a questo indirizzo il changelog completo diramato dagli sviluppatori.

In queste ore Cyberpunk 2077 ha fatto molto parlare di sé per la decisione di Sony di rimuovere il gioco da PlayStation Store fino a quando lo riterrà opportuno, con rimborsi completi per coloro che vorranno richiederli. Gli aggiornamenti, come vi avevamo spiegato, possono comunque essere scaricati da PlayStation Network, al di là della decisione di Sony – che il nostro Paolo ha analizzato in lungo e in largo, spiegandovi processi e logiche dietro fenomeni come l’approvazione dei giochi digitali su PS Store.