Cyberpunk 2077 rimosso da PlayStation Store con rimborsi completi, annuncia Sony

A una settimana dal lancio di Cyberpunk 2077 e da tutte le polemiche che hanno circondato il titolo di CD Projekt RED, estremamente non all’altezza delle aspettative su console, Sony ha fatto definitivamente la sua mossa. Dopo i rimbalzi in merito ai rimborsi, con i consumatori che non sapevano bene come muoversi, la compagnia giapponese ha annunciato che offrirà rimborsi completi ai giocatori — ma c’è di più: Cyberpunk 2077 è stato rimosso da PlayStation Store fino a contrordine.

Fino a quando, probabilmente, non ci saranno aggiornamenti significativi, quindi, Sony non venderà più il gioco in formato PS4 sulla sua piattaforma digitale. L’annuncio arriva da un’apposita pagina ufficiale aperta dalla compagnia, dove potete già fare domanda per il rimborso e dove leggiamo:

SIE ci tiene a soddisfare al meglio i propri clienti, perciò cominceremo a offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite il PlayStation Store. Inoltre, SIE rimuoverà Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store fino a nuovo avviso.

La notizia fa seguito alla presa di consapevolezza che Cyberpunk 2077, nonostante le condizioni tecniche da migliorare, avesse superato i controlli per l’ammissione su PS Store perché Sony si fidava che la situazione sarebbe migliorata prima del lancio. Come sappiamo così non è stato, e per questo motivo il gioco non sarà più acquistabile fino a novità. Effettivamente già da ora, cercando “Cyberpunk” su PlayStation Store, il gioco di ruolo risulta non più presente.

Era ventilata in queste ore la voce che voleva Sony essere molto infastidita dalla situazione e sicuramente questa decisione conferma che la casa di PlayStation fosse tutt’altro che compiaciuta dalle condizioni del gioco, anche per le polemiche che ha innescato circa le capacità tecniche della sua PS4.

Vedremo come CD Projekt commenterà questa decisione, se lo farà. Allo stato attuale, Cyberpunk 2077 rimane disponibile su PC, Stadia e Xbox One.