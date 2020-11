Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One gira così bene che CD Projekt ne è sorpresa

Mancano ormai poche settimane all’uscita di Cyberpunk 2077 e, con CD Projekt RED che ha sottolineato che possiamo aspettarci che il 10 dicembre sia finalmente il giorno tanto atteso, abbiamo ormai visto l’avventura di V a Night City girare su PC, su Xbox Series X, Xbox One X, PlayStation 5 e PlayStation 4 Pro. Ma come si comporta il gioco di ruolo su una console standard della scorsa generazione, come PlayStation 4 e Xbox One?

A rispondere al quesito è stato direttamente Adam Kiciński, CEO di CD Projekt RED, che ha dichiarato davanti agli investitori di essere positivamente impressionato da come Cyberpunk 2077 riesca ad adattarsi alle piattaforme meno potenti della scorsa generazione. Certo, non tutto gira con lo stesso dettaglio, ma viste le proporzioni il gioco è definito così fluido da aver sorpreso perfino i suoi autori.

Keanu Reeves è Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077

Nelle parole di Kiciński a chi chiedeva delle performance su PS4 e Xbox per Cyberpunk 2077:

Ovviamente [gira] a un livello un po’ più basso rispetto alle console potenziate, ma gira sorprendentemente bene, direi, per un mondo di gioco così grande. Quindi è un po’ inferiore, ma gira davvero molto bene – ecco la risposta alla domanda.

Aspettiamo ora di poter vedere in azione la prossima e attesa fatica di CD Projekt RED, che troverete dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Le copie per console old-gen saranno anche utilizzabili su PS4 e Xbox One in retrocompatibilità, mentre nel 2021 è attesa un’edizione specificamente next-gen.

Per tutti gli ulteriori dettagli su Cyberpunk 2077 vi raccomandiamo di tuffarvi nella nostra titanica anteprima dedicata al gameplay, la personalizzazione, le meccaniche da gioco di ruolo e le caratteristiche di Night City.