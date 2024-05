The Witcher Stagione 4: uscita, episodi, cast e tutto quello che sappiamo

Negli ultimi anni, il mondo dei videogiochi ha visto la nascita di una lunga serie di adattamenti televisivi volti a far conoscere le più grandi opere videoludiche anche a chi preferisce altri media.

Tra queste, spicca la serie TV di The Witcher, che ha portato sul piccolo schermo le avventure di Geralt di Rivia facendo guadagnare alla saga tanti nuovi fan.

Oggi, gli appassionati della saga stanno attendendo la quarta stagione dello show, che introdurrà una lunga serie di cambiamenti e novità, tra cui l’addio di Henry Cavill e l’introduzione di Liam Hemsworth nei panni dello strigo.

L’arrivo delle nuove puntate è stato confermato ufficialmente ad agosto 2022, momento in cui gli showrunner hanno annunciato al mondo il cambio di attore protagonista e tranquillizzato i fan del franchise riguardo al futuro della serie.

Al momento la quarta stagione è ancora in fase di produzione, ma sono comunque molti i dettagli in nostro possesso sui cambiamenti messi in atto dagli showrunner.

Sappiamo anche che la quinta stagione sarà l’ultima e che vedrà la conclusione della storia di Geralt, Yennefer e Ciri.

Diamo allora un’occhiata a tutto quello che sappiamo sulla stagione 4 di The Witcher, aiutandovi a fare il punto tra le tante informazioni già rese note.

Trailer di The Witcher 4

Lo scorso 22 maggio, Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale della stagione 4 di The Witcher, dando ai fan un assaggio di come sarà Liam Hemsworth nei panni di Geralt.

Si tratta di un breve video della durata di poco più di un minuto che mostra il nuovo strigo di spalle. Dopo pochi secondi di trailer, possiamo finalmente vedere il nuovo volto di Geralt.

Il nuovo Geralt: come sarà spiegato?

La questione del cambio di attore protagonista è ovviamente la più chiacchierata tra i fan della serie.

Come già accennato, con l’inizio della stagione 4 di The Witcher diremo addio a Henry Cavill per accogliere il nuovo interprete di Geralt, Liam Hemsworth, noto soprattutto per aver interpretato uno dei protagonisti nella saga di Hunger Games.

L'accoglienza di Henry Cavill

Nonostante la reazione negativa dei fan, che hanno accolto il cambiamento con commenti di odio rivolti al nuovo interprete e agli showrunner, lo stesso Henry Cavill ha espresso i suoi migliori auguri al suo sostituto.

Il post di Instagram dell’attore risale ad ottobre 2022 e recita:

«Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4. Al mio posto, il fantastico Mr Liam Hemsworth assumerà il ruolo del Lupo Bianco. Come per i più grandi personaggi letterari, passo il testimone con reverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e con entusiasmo per vedere l'interpretazione di Liam su questo personaggio così affascinante e sfaccettato. Liam, caro signore, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti a interpretarlo e a scoprire cosa puoi trovare».

Liam Hemsworth non ha esitato a rispondere al suo predecessore con parole altrettanto gentili e grate.

«Come fan di Witcher, sono al settimo cielo per avere avuto l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo amato personaggio».

Un nuovo narratore?

Le riprese della stagione 4 sono iniziate ufficialmente lo scorso marzo e sono quindi poche le informazioni in nostro possesso al riguardo. Tuttavia, nelle scorse settimane è emersa un’anticipazione che riguarda una delle prime scene della nuova stagione, ed è particolarmente interessante perché servirà a giustificare il recast agli spettatori.

Come segnalato da Redanian Intelligence, è infatti spuntato online il video di un provino — poi reso privato — in cui abbiamo assistito a una conversazione tra una giovane ragazza e un narratore errante.

Dovrebbe trattarsi della scena di apertura della quarta stagione, che spiegherà come le storie raccontate fino a questo momento siano effettivamente leggende, viste da diversi punti di vista.

Di conseguenza, l'aspetto di Geralt nella quarta stagione — ovvero con le sembianze di Liam Hemsworth — sarà probabilmente il modo in cui lo descriverà Stribog, narratore apparso anche nei romanzi.

Gli autori dello show avevano già suggerito come i diversi autori e narratori potessero essere usati come giustificazione per il recast, e stando a questa indiscrezione pare proprio che Netflix abbia scelto di intraprendere quella strada per dare un senso al cambio di volto del protagonista.

Un multiverso di The Witcher?

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di dare un’occhiata anche al nuovo look dello strigo: all’inizio di maggio è infatti trapelata un’immagine della controfigura di Liam Hemsworth che indossa i nuovi costumi per la quarta stagione.

Pur non trattandosi di un’immagine che ritrae il nuovo interprete, i fan non hanno accolto di buon grado il nuovo look del Witcher, definendolo “troppo moderno” e diverso da ciò che ci è stato mostrato fino all’ultima stagione.

Secondo quanto riportato da Gamereactor, il produttore esecutivo Tomek Baginski ha confermato la decisione degli showrunner di dare una logica narrativa al cambio di attore per Geralt, basandosi sulle «idee meta profondamente radicate nei libri, in particolare nel quinto romanzo».

Infatti, un’altra soluzione al cambio di volto dello strigo sarebbe data alla presenza del multiverso. Sappiamo che nel mondo di The Witcher esistono diversi mondi esplorabili, che anche Ciri è in grado di visitare. Per la quarta stagione, la soluzione potrebbe essere introdurre un universo alternativo parallelo a quello visto finora, in cui Geralt ha un aspetto diverso, ovvero quello di Liam Hemsworth.

Ovviamente, al momento non abbiamo ulteriori informazioni al riguardo, quindi si tratta solamente di una teoria.

I fan dei romanzi di Andrzej Sapkowski si sono dichiarati scettici riguardo a questa scelta.

Probabilmente, comunque, Baginski intendeva dire che gli showrunner hanno fatto ciò che potevano date le circostanze.

Nel frattempo, il cast della serie TV ha accolto a braccia aperte Liam Hemsworth, difendendolo ogni qualvolta venisse attaccato dai fan e definendolo «parte della famiglia».

Qui sotto possiamo anche vedere un breve filmato del primo table read con il nuovo cast.

Il cast della stagione 4 di The Witcher

Nonostante il cambio dell’attore protagonista, con la stagione 4 di The Witcher vedremo il ritorno della maggior parte dei membri del cast delle stagioni passate. Questo non significa che non ci saranno tante new entry.

Oltre ad Anya Chalotra e Freya Allan nei panni di Yennefer e Ciri, le nuove puntate vedranno il ritorno di Joey Batey nei panni di Ranuncolo.

Tra i nuovi arrivi spicca Laurence Fishburne, famoso per aver interpretato Morpheus nel cult Matrix. L'attore Interpreterà il ruolo di Regis, che i fan dei videogiochi hanno avuto modo di conoscere nell'espansione Blood and Wine di The Witcher 3: The Wild Hunt.

Come già avvenuto in passato per altri personaggi dello show, sembra che anche questa interpretazione sarà molto diversa da quella pensata nei romanzi e adattata nei videogiochi.

Ovviamente, queste dichiarazioni hanno scatenato le prime reazioni negative da parte degli appassionati della saga, che desiderano una riproduzione fedele di ciò che viene raccontato nei libri – sebbene già in passato la produzione Netflix se ne sia discostata un bel po'.

Inoltre, l’attore Sharlto Copley è stato scelto per interpretare il cacciatore di taglie Leo Bonhart, insieme alla spia interpretata da James Purefoy. Avremo anche Danny Woodburn nei panni di Zoltan.

Ecco quindi un elenco completo dei membri del cast attualmente noti della stagione 4 di The Witcher:

Geralt : Liam Hemsworth

: Liam Hemsworth Ciri : Freya Allan

: Freya Allan Yennefer : Anya Chalotra

: Anya Chalotra Jaskier/Ranuncolo : Joey Batey

: Joey Batey Fringilla : Mimi Ndiweni

: Mimi Ndiweni Cahir : Eamon Farren

: Eamon Farren Francesca : Mecia Simson

: Mecia Simson Triss : Anna Shaffer

: Anna Shaffer Dara : Wilson Mbomio

: Wilson Mbomio Istredd : Royce Pierreson

: Royce Pierreson Sabrina Glevissig : Therica Wilson-Read

: Therica Wilson-Read Vilgefortz : Mahesh Jadu

: Mahesh Jadu Stregobor : Lars Mikkelsen

: Lars Mikkelsen Dijkstra : Graham McTavish

: Graham McTavish Philippa : Cassie Clare

: Cassie Clare Imperatore Nilfgaardiano Emhyr : Bart Edwards

: Bart Edwards Radovid : Hugh Skinner

: Hugh Skinner Milva : Meng'er Zhang

: Meng'er Zhang Giselher : Ben Radcliffe

: Ben Radcliffe Mistle : Christelle Elwin

: Christelle Elwin Kayleigh : Fabian McCallum

: Fabian McCallum Iskra : Aggy K. Adams

: Aggy K. Adams Reef : Juliette Alexandra

: Juliette Alexandra Asse : Connor Crawford

: Connor Crawford Regis : Laurence Fishburne

: Laurence Fishburne Leo Bonhart : Sharlto Copley

: Sharlto Copley Skellan : James Purefoy

: James Purefoy Zoltan: Danny Woodburn

La trama della stagione 4 di The Witcher

Attenzione: questa sezione include spoiler dalla stagione 3 di The Witcher, quindi non proseguite con la lettura se non l'avete ancora vista.

La quarta e la quinta stagione di The Witcher copriranno i tre libri rimanenti di Sapkowski: Il Battesimo del Fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago.

Nelle scorse settimane, Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale della stagione 4 di The Witcher, che recita:

«Dopo gli eventi sconvolgenti che hanno scosso il Continente alla fine della terza stagione, la storia segue Geralt, Yennefer e Ciri mentre attraversano separatamente un continente devastato dalla guerra e infestato da demoni. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di emarginati in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta».

Anche se non abbiamo ancora dettagli più specifici riguardo alla trama, possiamo comunque farci un’idea piuttosto precisa di ciò che vedremo nelle prossime puntate.

In seguito al finale dell'ultimo episodio, sono tante le storie da seguire e risolvere. Innanzitutto, speriamo di scoprire di più riguardo ai “Ratti”, il gruppo di giovani criminali a cui si unisce Ciri nella terza stagione.

Inoltre, nonostante lo scarso successo di Blood Origins uscito alla fine del 2022, pare che Netflix abbia in serbo un secondo spin-off proprio sulla banda di giovani ladri.

Seguendo gli eventi narrati nei libri, probabilmente accompagneremo Geralt nella risoluzione di un conflitto tra due fazioni in guerra, mentre Ciri troverà il suo posto proprio tra i Ratti.

Come al solito, il compito di Geralt e di Yennefer sarà quello di proteggere Ciri e di tenerla lontana dalle terribili minacce del Continente. Per quanto riguarda la maga, la vedremo sicuramente impegnata nel cercare di ricostruire i danni causati dal massacro di Aretuza e nel superare la perdita del suo mentore Tissaia. Nel frattempo a Redania, il Principe Radovid sarà diventato Re Radovid.

Vedremo anche come reagiranno Vilgefortz e Emhyr, convinti di aver finalmente riportato Ciri a casa una volta per tutte. In tutto questo, Vilgefortz continuerà a dare la caccia a Yennefer, ma mantenendo un profilo basso. Come suggerito dalla fine della stagione precedente, il mago cercherà poi in tutti i modi di ottenere l'accesso ai monoliti.

Nel frattempo, è plausibile che la missione principale di Geralt sia quella di salvare Ciri, e questo potrebbe portare a uno scontro diretto tra lui e Vilgefortz.

Riprese della Stagione 4 di The Witcher: a che punto sono?

La produzione della stagione 4 di The Witcher è attualmente in corso nel Regno Unito. Come annunciato ad aprile, la quarta stagione verrà girata insieme alla quinta e ultima stagione, che segnerà la fine dell’adattamento televisivo dei libri di Andrzej Sapkowski.

Nelle ultime settimane, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha dichiarato:

«È con enorme orgoglio che iniziamo a girare la nostra penultima stagione di The Witcher con un cast stellare, comprese alcune nuove entusiasmanti aggiunte, guidate da Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. Siamo entusiasti di poter portare i libri di Andrzej Sapkowski a una conclusione epica e soddisfacente. Non sarebbe il nostro show se non avessimo spinto la nostra famiglia di personaggi al limite assoluto: rimanete sintonizzati per vedere come finisce la storia».

Ad oggi, abbiamo ricevuto anche alcune indiscrezioni riguardo alla quinta stagione da Freya Allan. In un'intervista con Inverse, l'attrice ha fornito ai fan un'anticipazione sull'arco "brutale" del suo personaggio in The Witcher.

«Ciri è cambiata molto nel corso del tempo, ma in questa stagione vediamo davvero una Ciri diversa. Le difficoltà affrontate nell’ultima stagione sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Penso che finirà per cercare di diventare una versione diversa di se stessa, entrando in una mentalità del tipo 'sarò brutale perché sono stufa che il mondo sia brutale con me'».

Abbiamo visto i cambiamenti di Ciri dalla prima stagione: inizialmente un'ambiziosa aspirante Striga, ancora in parte innocente, la principessa ha acquisito forza, intuito e potere nelle stagioni 2 e 3, entrando in una fase più sicura (e più pericolosa).

Per il resto, per scoprire cosa la attende e come si evolverà il suo personaggio, non dovremo fare altro che aspettare l'uscita dei nuovi episodi.

Data di uscita

Al momento, la data di uscita della stagione 4 di The Witcher non è ancora stata resa nota.

Sebbene tra il primo e il secondo capitolo ci sia stata una pausa di due anni, non è detto che questa possa essere la prassi.

Al momento, comunque, l’arrivo delle nuove puntate è previsto per la fine del 2024/inizio 2025.