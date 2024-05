I fan già odiano il nuovo look di Geralt in The Witcher Stagione 4

Le riprese della quarta stagione di The Witcher sono in corso, ma pochi giorni fa abbiamo avuto un assaggio del look del nuovo" Geralt di Rivia.

Lo show televisivo (famoso anche per la serie di videogiochi, in particolare il terzo capitolo su Amazon) tornerà infatti con un nuovo ciclo di episodi.

Di recente l'attrice di Ciri Freya Allan ha parlato proprio del Geralt di Liam Hemswort, il quale prenderà il posto di Henry Cavill, chiedendo ai fan di essere "comprensivi".

Ora, dopo la prima foto dal set di The Witcher Stagione 4 che ci ha mostrato il nuovo outfit di Geralt ma, in attesa di vedere Hemsworth nel ruolo, i fan non l'hanno comunque presa bene.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, gli appassionati si sono riversati sui social per esprimere il loro disappunto nei confronti del nuovo look di Geralt.

La foto mostra la controfigura di Hemsworth vestita con i classici capelli bianchi e il medaglione di Geralt, ma i fan sono sconvolti da come l'interpretazione di Netflix del suo abbigliamento sia “troppo moderna”.

Geralt sembra come se fosse appena uscito da un bar di motociclisti, vestito con una giacca di pelle nera, guanti e pantaloni.

È sicuramente un look molto lontano dai set di armature a cui siamo abituati a vedere in The Witcher 3: Wild Hunt.

Forse, dovremo però abituarci a vedere Geralt e compagni con un aspetto un po' più moderno di quello a cui siamo abituati, nonostante l'ambientazione medievale.

C'è da provare quindi un po' di compassione per Hemsworth, che si calerà in un ruolo che lo vedrà quasi sicuramente messo alla gogna da ogni parte del web.

La quarta stagione sarà del resto la prima con Hemsworth nel ruolo principale di Geralt, il che è ovviamente un grande cambiamento, ma non l'unico, in attesa che la serie Netflix si concluda con la quinta stagione.

Ma non solo: l'arrivo di Hemsworth nei panni di Geralt sarà in ogni caso "spiegato" grazie a un nuovo cantastorie nella Stagione 4 di The Witcher.