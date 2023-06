The Witcher, arriva l'addio di Henry Cavill: «Mi mancherete moltissimo»

Tra poche settimane arriverà finalmente il momento di scoprire i primi episodi della Stagione 3 di The Witcher, che segnerà anche l'ultima volta che Henry Cavill potrà vestire i panni di Geralt di Rivia.

L'interpretazione di Cavill aveva conquistato fin da subito gli appassionati, dimostrando il grande amore della star per la saga letteraria e anche per i relativi videogiochi (trovate The Witcher 3 su Amazon), ma la serie dovrà necessariamente continuare senza di lui.

La storia di Geralt non finirà qui: Netflix ha infatti scelto di sostituire Henry Cavill con Liam Hemsworth, sottolineando che ci sono ancora troppe storie che devono essere raccontate.

In occasione del Tudum 2023, l'apposito festival organizzato da Netflix in Brasile con numerosi trailer e le star degli show più importanti, Henry Cavill ha avuto l'opportunità di salutare definitivamente tutti i suoi compagni di avventure nello show (via PC Gamer).

Interrogato da Joey Batey — l'interprete di Jaskier — su come sia stato girare la sua stagione finale di The Witcher, Henry Cavill ha deciso di ribaltare il tutto elogiando tutti gli attori che hanno preso parte a questa avventura:

«In realtà vorrei solo parlare delle mie co-star qui presenti, perché è stato ancora una volta un piacere e un onore lavorare con voi. Voi portate così tante sfumature e dettagli in questi personaggi, che rischiano spesso di essere semplificati, e quello che avete fatto con loro ha richiesto lavoro, cura e sforzo. E credetemi, lavorare con voi è stato il mio più grande piacere. Quindi, vorrei solo dire che mi mancherete. Mi mancherete moltissimo».

Batey ha ringraziato successivamente Cavill per le sue parole d'affetto, sottolineando che anche a loro mancherà tantissimo lavorare con lui, prima di mandare in onda un altro trailer e proseguire regolarmente con il festival di Netflix.

Ricordiamo anche che, nelle scorse settimane, le interpreti di Ciri e Yennefer avevano ammesso di essere rimaste scosse dal suo addio, con quest'ultima che ha perfino versato una lacrima dopo la notizia.

Non è comunque passata inosservata quella che sembrerebbe essere una piccola frecciata alla produzione sull'eccessiva potenziale "semplificazione" dei personaggi: un aspetto che potrebbe essere una delle motivazioni che hanno spinto l'ex interprete di Geralt a lasciare la produzione, ma il cui significato non è stato comunque chiarito al Tudum 2023.

Secondo il producer della serie, la Stagione 3 di The Witcher sarà la più vicina ai libri in assoluto, pur essendo una inevitabile nuova interpretazione: vedremo se effettivamente sarà così e se il risultato soddisferà i fan, dopo alcune — discutibili — libertà viste nella seconda stagione.