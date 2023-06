The Witcher promette uno "scambio" di Geralt accurato per la Stagione 4

La terza stagione di The Witcher di Netflix è in arrivo a breve, con Henry Cavill che interpreterà per un'ultima volta Geralt di Rivia.

Il ritorno della saga (che trovate anche nella serie di videogiochi di CD Projekt, recuperabile su Amazon) è pronta al ritorno su Netflix.

In vista dell'arrivo della nuova stagion, i produttori dello show hanno fatto qualche accenno alle sue ultime scene di Cavill nel ruolo e a quello che succederà quando entrerà in scena Liam Hemsworth, nuovo volto di Geralt.

Come riportato da Gamereactor, il produttore esecutivo Tomek Baginski ha dichiarato che la produzione dietro lo show ha deciso che il cambio di attore per Geralt nella storia avrà una sua logica e che questa sarà collegata alle «idee meta che sono profondamente radicate nei libri, specialmente nel quinto romanzo».

Secondo Baginski, che ha parlato con Yahoo! News, il passaggio sarà molto accurato: «È molto vicino a ciò che è stato stabilito nei libri e penso che questo cambiamento sarà abbastanza impeccabile. Ma allo stesso tempo sarà un nuovo Geralt, sarà un nuovo volto per questo personaggio e penso che sarà anche molto, molto eccitante da vedere».

Considerando che Geralt non cambia il suo aspetto nei libri, non siamo sicuri che lo show possa seguire le idee contenute nell'opera di Sapkowski.

Probabilmente Baginski intende dire che gli showrunner hanno fatto del loro meglio date le circostanze. Staremo a a vedere cosa ne uscirà fuori (e se ai fan andrà bene).

Sicuramente, la curiosità di vedere Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt è tanta, al fine di fugare ogni dubbio sulla sua validità.

La terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix il 29 giugno prossimo. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà poi con una seconda parte, più precisamente il 27 luglio prossimo.

Nel mentre, già si parla del prossimo spin-off dedicato alla saga, il quale potrebbe avere una star d'eccezione.