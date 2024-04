Liam Hemsworth è pronto per Geralt in The Witcher stagione 4

The Witcher stagione 4 sta ufficialmente partendo, mentre Liam Hemsworth con tutto il cast si prepara a raccogliere il testimone di Henry Cavill nella serie di Netflix.

Lo strigo della saga di romanzi (li trovate su Amazon) cambierà volto ma non la sua natura, perché il colosso dello streaming ci tiene a ricordare che l'atmosfera della serie non cambierà affatto.

«È con enorme orgoglio che iniziamo a girare la nostra penultima stagione di The Witcher con un cast stellare, comprese alcune nuove entusiasmanti aggiunte, guidate da Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia», ha detto a la creatrice e showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

Netflix ha mostrato infatti tutto il cast nel primo table read ufficiale di The Witcher stagione 4, con gli attori intenti a preparare le prime scene dalle sceneggiature:

Contestualmente, Netflix ha anche annunciato che la quinta stagione dello show, già confermata, sarà quella conclusiva per l'intero progetto televisivo di The Witcher.

La quarta e la quinta stagione copriranno i tre libri rimanenti di Sapkowski: "Il battesimo del fuoco", "La torre della rondine" e "La signora del lago".

Lauren Schmidt Hissrich ha spiegato:

«Siamo entusiasti di poter portare i libri di Andrzej Sapkowski a una conclusione epica e soddisfacente. Non sarebbe il nostro show se non avessimo spinto la nostra famiglia di personaggi al limite assoluto: rimanete sintonizzati per vedere come finisce la storia.»